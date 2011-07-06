کلاته رودبار هجدهمین شهر استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه کلاته رودبار با سه هزار و 600 نفر جمعیت در 30 کیلومتری شمال دامغان به عنوان چهارمین شهر شهرستان دامغان رسما ارتقاء یافت.

وضعیت منطقه، وسعت زیاد، رشد جمعیت، خوداشتغالی و شرایط شهرسازی در این روستا شرایط را برای تبدیل شهر شدن کلاته رودبار فراهم کرده بود که با صدور مجوز از سوی وزارت کشور تبدیل به شهر شده است.



کلاته رودبار در 30 کیلومتری شمال دامغان و بین چشمه علی و دیباج واقع شده است و پس از شهرهای دامغان، امیریه و دیباج چهارمین شهر شهرستان دامغان محسوب می شود.



شهرستان دامغان بعد از ارتقاء کلاته رودبار به شهر دارای شهرهای دامغان، امیریه و دیباج و کلاته رودبار شده است و با ارتقاء روستای کلاته رودبار به شهر، تعداد شهرهای استان به 18 شهر رسید.



با ارتقاء کلاته رودبار به شهر در حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین "سیدرضا تقوی" رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت الاسلام "اسماعیل بنائیان سفید" به مدت سه سال به عنوان اولین امام جمعه شهر کلاته رودبار دامغان منصوب شد.



همچنین با حکم "عباس رهی" استاندار سمنان "سجاد فدایی باشی" به عنوان اولین شهردار این شهر، معرفی شدند.