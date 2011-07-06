"سیمرغ" در تالار وحدت پرواز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین اجرای ارکستر سیمرغ که شامگاه گذشته در میان استقبال تماشاگران برگزار شد در دو بخش به روی صحنه رفت ، در بخش نخست از این کنسرت قطعه "ونوشه" بر اساس نغمه مازندرانی در آواز دشتی اجرا شد ؛ قطعه ونوشه قطعه ای است که برای سه تار و ارکستر نوشته شده است و توسط آزاد میرزاپور تکنوازی شد؛ این قطعه نخستین اثر موسیقایی حمید متبسم است که در سال69 برای سه تار و ارکستر سازهای موسیقی ایرانی نوشته است.

پس از پایان این قطعه که با تشویق حاضرین در تالار مواجه شد ، گروه کر به همراه همایون شجریان به روی صحنه آمدند و قطعه سیمرغ را در شش پرده اجرا کردند این قطعه براساس داستان زال از شاهنامه فردوسی ساخته شده است که با دیباچه در دستگاه چهارگاه آغاز می شود و با شرح داستان زادن زال، در دستگاه همایون، سام و زال در آواز اصفهان ، سیمرغ و زال در دستگاه ماهور ادامه پیدا می کند پایان بخش ، قسمت نخست از این اجرا روایت بازگشت زال بود که در دستگاه نوا اجرا شد.

پس از 30 دقیقه آنتراکت بخش دوم این کنسرت آغاز شد در این بخش داستان دلدادگی "رودابه و زال" در دستگاه چهارگاه به روی صحنه رفت.

محسن بنایی مشاور ادبی قطعه "سیمرغ" در توضیح این داستان در دفترچه معرفی این کنسرت چنین آورده است : "پیش از آنکه سام نریمان، پهلوان ایران زمین بتواند در شادی زادن پسرش زال غوطه ور شود ، آگاهی می رسد که فرزند نو رسیده سپید موی است. سام برای گریختن از کنایه بدخواهان پسرش را در دامنه کوه البرز رها می کند ، که در آن سیمرغ افسانه ای لانه دارد و در پی شکار کودک شیرخواره را می یابد ، ولی اورا چون فرزندان خود به مهر می پرورد. آوازه زال که اکنون جوانی برومند و پهلوانی بی مانند است در جهان می پیچد. سام شرمگین از کرده خود به دنبال پسر می رود و فرزند سپید موی را که گناه پدر را با جوانمردی پهلوانانه خود بخشیده است . با شکوه فراوان به خانه باز می گرداند. دیری نمی گذرد که زال راهی کابلستان می شود.جایی که عشق سوزان رودابه چشم به راه اوست...."

این کنسرت با سه اجرای دیگر در تاریخ های 15 (امشب) ، 16 و 17 تیرماه در تالار وحدت برگزار می شود.

در حاشیه

- صدادهی ارکستر و همچنین نظم حاکم بر اجرا و تماشاگران بیش از اجرای این قطعه در ورزشگاه تنیس انقلاب بود.

- جایگاه ویژه خبرنگاران به واسطه اشتباه مسئول کنترل بلیت ها توسط افرادی که بلیت مربوط به بالکن سوم و چهارم را داشتند پر شده بود و تا دقایقی پس از آغاز کنسرت خبرنگاران جایی برای نشستن نداشتند.

- حمید متبسم در حالی ارکستر سیمرغ را رهبری می کرد که حجم نوازنده ها و گروه کر نسبت به اجرای گذشته این قطعه کمتر بود.

- آهنگساز این اثر در گفتگویی که پیش از اجرای این کنسرت با خبرگزاری مهر داشت درخصوص چرایی افزودن قطعه "ونوشه" در رپرتوار این کنسرت گفته بود که قطعه "ونوشه" را سال 69 به عنوان اولین اثر موسیقی برای سه تار و ارکستر سازهای موسیقی ایرانی نوشته است و پس از آن دیگر چنین قطعه ای برای ارکستر ننوشته ، تا اینکه به سیمرغ رسیده است از همین رو خیلی دوست داشته "ونوشه" اولین اثری را که برای ارکسترسازهای ایرانی نوشته است را در کنار تازه ترین اثر باردیگر به روی صحنه ببرد ؛ به همین دلیل این قطعه را در کنسرت "سیمرغ" گنجانده است.

- قطعه "بازگشت زال" از جمله قطعاتی بود که در اجرای پیشین در بخش دوم به روی صحنه رفت اما در این بخش در قسمت نخست گنجانده شده بود و بخش دوم به از این کنسرت به اجرای قطعه "رودابه و زال" اختصاص داشت.

- میرجلال الدین کزازی، علیرضا قربانی و فردین خلعتبری از مهمانان اجرای نخست این کنسرت بودند.

- همزمان با دومین اجرای کنسرت سیمرغ، آلبوم این قطعه موسیقایی در سالن انتظار تالار وحدت به مبلغ 6 هزارتومان به فروش می رسید.