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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

کارهای عوامانه برای تبیین شخصیت امام زمان (عج) پرهیز شود

کارهای عوامانه برای تبیین شخصیت امام زمان (عج) پرهیز شود

چناران - خبر گزاری مهر: امام جمعه چناران گفت: برای تبیین شخصیت امام زمان (عج) از کارهای عوامانه و سبک پرهیز و شخصیت و منزلت ایشان به شیوه ای درست به جامعه شناسانده شود.

حجت الاسلام مظفر تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهدویت یک جریان دینی و اسلامی است که پیامبر(ص)، ائمه (ع) و همچنین احادیث و روایات آن را برای ما مشخص کرده است.

وی افزود: علائم ظهور در زبان پیشوایان دینی علائم حتمی و غیر حتمی دارد که در طول تاریخ آشکار شده و در آستانه ظهور به وقوع می‌پیوندد البته باید سندهایی که در این زمینه هست بررسی شود، چون هر روایتی قابل استناد نیست.

وی ادامه داد: بهترین راه یاری امام زمان (عج) عمل به دستورات دینی، الهی و فرامینی است که پیامبر(ص) ما را مکلف به انجام آن کرده است.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: باید به کارهای اصولی مخصوصا بحث انتظار که از اصول مذاهب است ملتزم شویم و امام زمان(عج) را آن طوریکه هست به جامعه معرفی کنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی چناران افزود: معاندان و دروغ‌گویان و بعضی مدعیان دروغین از فرهنگ اصیل مهدویت استفاده‌های نادرستی کرده‌اند همانند جریان انحرافی که می‌خواست از جریان مهدویت به نفع خودش استفاده کند.

امام جمعه چناران تصریح کرد: کسانی که دل در گرو اصل ولایت دارند باید پا به عرصه بگذارند و همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید اصولی و محققانه روی مسئله مهدویت کار شود تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

وی اظهار داشت: کسانی که از اسلام سوءاستفاده کردند و در مقابل اسلام ایستادند چه در لباس دوست و چه در لباس دشمن نمونه‌هایی از دجال هستند.

حجت الاسلام تاجی  گفت: صهیونیسم و استکبار جهانی معنای دجال هستند زیرا هزینه‌های هنگفت می‌کنند تا بتوانند جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند.

امام جمعه چناران افزود: دجال فرد خاصی نیست بلکه یک جریان ضد دینی است.

کد مطلب 1358072

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