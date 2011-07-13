250 هزار فرصت شغلی برای مدجویان کمیته امداد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قمشه در آئین بهره برداری از شعبه ویژه شورای حل اختلاف مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین اظهارداشت: در راستای اشتغالزایی مطرح شده از سوی دولت و نیز خودکفا شدن خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی امسال درصددیم زمینه اشتغال 250 هزار مددجو را فراهم کنیم.

35 هزار خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد

وی افزود: در حال حاضر 35 هزار خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) قر ار دارند که مجموع این افراد بالغ بر 100 هزار نفر می شود.

قمشه تصریح کرد: بسیاری از مددجویان زندانی نیازمند مساعدت مالی خیرین و نیکوکاران هستند که در این زمینه از همه خیرین انتظار داریم با مشارکت گسترده خود بخش زیادی از مشکلات مددجویان و نیازمندان را برطرف کنند.

25 هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد

این مسئول از پوشش 25 هزار یتیم در کمیته امداد امام خمینی کشور خبرداد و افزود: 450 هزار حامی ایتام با سرپرستی ایتام در این کار خداپسندانه مشارکت کرده اند.

وی گفت: در سال گذشته نیکوکاران بیش از 110 میلیارد تومان برای امور ایتام کمک کردند و این کار نیک با افتخار در کشور ادامه دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی کشور یادآور شد: بزودی کانون وکلای نیکوکار در کشور ایجاد خواهد شد و از ظرفیت وکلای خیر در حل مشکلات مددجویان بهره مند خواهیم شد.