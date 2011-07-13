معماری اسلامی باید منطبق با واقعیت های انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا مهرورز قبل از ظهر چهارشنبه درهجدهمین نشست تخصصی شهرسازی و معماری کلانشهرهای کشور در مشهد، افزود: با بررسی های صورت گرفته در بحث شهرسازی و معماری و با وجود کمبودهای موجود در بودجه و امکانات ما توانسته ایم به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.

وی اظهار داشت: شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان و با توجه به تعداد زیاد زائرین و مسافرین دارای جایگاه ویژه ای در سطح جهان است.

مهرورز تاکید کرد: این کلانشهر در بحث شهرسازی و معماری روز به روز در حال رشد و پیشرفت است و با کمیسیون مشارکت شورای شهر ظرف مدت دو سال و پروژه های تعریف شده در این راه گام های بسیاری برداشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر باید مهندسین و معمارین الگویی مناسب به عنوان الگوی انقلاب اسلامی را تعریف کنند.