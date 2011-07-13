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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

معماری اسلامی باید منطبق با واقعیت های انقلاب باشد

معماری اسلامی باید منطبق با واقعیت های انقلاب باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر مشهد گفت: معماری اسلامی باید منطبق با واقعیت انقلاب ابداع شود که الگویی برای معماری اسلامی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا مهرورز قبل از ظهر چهارشنبه درهجدهمین نشست تخصصی شهرسازی و معماری کلانشهرهای کشور در مشهد، افزود: با بررسی های صورت گرفته در بحث شهرسازی و معماری و با وجود کمبودهای موجود در بودجه و امکانات ما توانسته ایم به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.

وی اظهار داشت: شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان و با توجه به تعداد زیاد زائرین و مسافرین دارای جایگاه ویژه ای در سطح جهان است.

مهرورز تاکید کرد: این کلانشهر در بحث شهرسازی و معماری روز به روز در حال رشد و پیشرفت است و با کمیسیون مشارکت شورای شهر ظرف مدت دو سال و پروژه های تعریف شده در این راه گام های بسیاری برداشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر باید مهندسین و معمارین الگویی مناسب به عنوان الگوی انقلاب اسلامی را تعریف کنند.

کد مطلب 1358738

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