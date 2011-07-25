جزئیات پذیرش دانشجو در دوره پسادکتری/ تشریح هدف دوره های پسادکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی در نشستی در خبرگزاری مهر، راه اندازی دوره های پسا دکتری را یک دوره نیمه حرفه ای توصیف کرد که می تواند در جذب دانش آموختگان دکتری و نخبگان و استفاده از توانایی این افراد در پروژه های مهم کشور کمک کند.

وی در این باره افزود: دوره پسا دکتری یک دوره صرفا پژوهشی است که منجر به مدرک نمی شود. زمانی که دانشجویان دوره PHD را به پایان می رساند در دوره پسا دکتری وارد می شود طی آن با همکاری دانشگاه در اجرای پروژه تحقیقاتی مشارکت می کند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان به نحوه مشارکت دانشجویان دوره های پسا دکتری در پروژه های تحقیقاتی اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی که فرد دوره PHD را به پایان می رساند تا زمانی که مشغول به کار شود 6 تا یک سال طول می کشد از این رو اساتید دانشگاه به این دسته از دانش آموختگان پیشنهاد مشارکت در پروژه تحقیقاتی را می دهند.



وی ادامه داد: در ازای این مشارکت اساتید از محل گرنت های پژوهشی به دانشجویان دوره پسا دکتری ماهیانه مبلغی را به عنوان حقوق پرداخت می کنند.



فلسفه ایجاد دوره های پسا دکتری





الستی با انتقاد از عدم استفاده از دانش آموختگان دوره دکتری، خاطرنشان کرد: دانشجویان پس از دفاع از رساله خود به روزترین اطلاعات را در اختیار دارند ولی جذب این افراد با تاخیر صورت می گیرد از این رو با توجه به تجربه سایر کشورها اقدام به ایجاد دوره های پسا دکتری در دانشگاه های کشور شد.



وی اضافه کرد: برگزاری دوره های پسا دکتری با تعامل دوطرفه استاد میزبان و دانشجوی دوره پسادکتری برگزار می شود به گونه ای که اساتید دانشگاه به فرد می گویند که طرح تحقیقاتی رساله دکتری را تکمیل و در مقابل از محل گرنت و اعتبارات پژوهشی حقوق ماهیانه دریافت کنند.



حمایت های بنیاد برای استفاده از توانمندیهای محققان





معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با مقایسه وضعیت دوره های دکتری کشور با سایر کشورها، ادامه داد: در سایر کشورها انتشار مقاله شرط فارغ التحصیلی دوره دکتری نیست از این رو اکثر فارغ التحصیلان دوره دکتری پس از دفاع از رساله خود و طی دوره پسا دکتری اقدام به ارائه کتاب و مقاله علمی می کنند.



الستی با تاکید بر اینکه در کشور ما این اتفاق رخ نداد یعنی از زمان طلایی یک پژوهشگر فارغ التحصیل از دوره Ph.Dاستفاده نمی شود، افزود: به دنبال رفع این مشکل، اشکال کار را پیگیری کردیم و مشاهده شد که استاد میزبان به دلیل نبود امکانات مالی تعهدی در برابر پرداخت حقوق به دانشجویان دوره های پسا دکتری احساس نمی کردند از این رو این ظرفیت بالقوه معطل باقی می ماند.



وی دانشجویان دوره های پسا دکتری را جزء استعدادهای برتر کشور ذکر کرد و گفت: از دید بنیاد ملی نخبگان دانشجویان دوره های پسا دکتری جز استعدادهای برتر هستند از این رو اقدام به شناسایی این دسته از دانشجویان به منظور استفاده از فارغ التحصیلان دوره های دکتری در پروژه های تحقیقاتی برگزاری دوره های پسا دکتری مطرح شد.



شروط بنیاد برای حمایت از دانشجویان دوره پسا دکتری





معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان دوره های پسا دکتری، توضیح داد: دانشجویان دوره های پسا دکتری از سوی اساتید میزبان حقوق ماهیانه دریافت می کنند و در صورتی که این حقوق پرداخت نشود، بنیاد ملی نخبگان اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.



الستی با تاکید بر اینکه در طرح پسا دکتری حقوق استادیار به دانشجویان داده می شود، افزود: شرط پرداخت آن نیز تمام وقت بودن دانشجویان است یعنی دانشجو باید در پروژه خاصی به صورت تمام وقت مشغول باشد. علاوه بر این فرد در استخدام صنعت نباشند و از محل دیگری حقوق دریافت نکند.



هدف از حمایت دانشجویان پسا دکتری

وی هدف از حمایت از دانشجویان دوره پسا دکتری را شناسایی و جذب استعدادهای برتر کشور عنوان کرد و افزود: حمایت از این دسته از دانشجویان راه رفتن بر روی لبه تیز شمشیر است از یک طرف نباید اصل عدالت و فرصت مساوی را نقض کرد و از سوی دیگر باید در نظر گرفته شود که به اندازه توانایی افراد امکانات در اختیار آنها قرار داده شود.



الستی اظهار داشت: در طرح پسا دکتری برای ما مهم بود که استعدادهای برتر در پروژه های تحقیقاتی فعال باشند اما برای اینکه مشخص شود آیا واقعا این دانشجویان فعال هستند و گزارش عملکرد آنها محصول تبانی استاد میزبان و محقق نباشد راهکارهای خاصی را ارائه دادیم.



آیین نامه پذیرش دانشجوی پسادکتری

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به این راهکارها، یادآور شد: برداشت بنیاد ملی نخبگان هرگز بر این نبوده است که تبانی میان اساتید و دانشجویان دوره های پسا دکتری صورت گیرد ولی برای رعایت موازین اداری، آیین نامه ای در این زمینه تدوین شد.



وی ادامه داد: بر این اساس، اساتید باید نامه خاصی را مبنی بر پذیرش میزبانی از محققان در دوره پسا بنویسد و سیستم اداری دانشگاه نیز باید فرد را به عنوان دانشجوی دوره پسا دکتری به رسمیت بشناسد و اعلام کند که تردد این فرد در دانشگاه تردد بلا مانع است.



عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: علاوه بر این دانشجویان این دوره نیز متعهد می شوند که در پروژه خاصی با استاد میزبان همکاری می کند. به این ترتیب با اطلاع دانشگاه، تایید استاد میزبان و تعهد فرد دوره پسا دکتری فرد به صورت تمام وقت در دانشگاه مشغول به کار می شود.



گرنت پژوهشی به دوره پسا دکتر تعلق نمی گیرد



معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه گرنت به دوره ها پسا دکتری تعلق نمی گیرد، خاطر نشان کرد: گرنت هایی که برای این دوره در نظر گرفته شده است به محقق داده نمی شود بلکه به استاد میزبان ارائه می شود و اساتید میزبان هم وظیفه دارند تا نسبت به پرداخت حقوق به محققان دوره پسا دکتری اقدام کنند و اگر اقدام نکردند بنیاد به این دسته از محققان حقوق پرداخت خواهد کرد.