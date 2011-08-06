به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برای نخستین بار در چاپ سی ‌و هشتم به ‌صورت دوجلدی منتشر شده و جلدهای اول و دوم آن به ترتیب دارای 516 و 504 صفحه هستند.



کتاب "دا" که روایتگر خاطرات سیده زهرا حسینی از جنگ تحمیلی است، عنوان پرفروش‌ترین کتاب فروشگاه انجمن قلم ایران در تیرماه را نیز به خود اختصاص داده است.



چاپ صد و سی ‌و هشتم کتاب "دا" نوشته سیده اعظم حسینی در دو جلد و با شمارگان پنج هزار نسخه در غرفه مؤسسه انتشارات سوره مهر ارائه می‌شود.



بخش نشر مکتوب نمایشگاه قرآن کریم در طبقه همکف شبستان مصلای بزرگ امام‌خمینی(ره) قرار دارد.