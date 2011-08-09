محمد جهانی، مدیر رادیو تهران درباره اینکه چقدر به برنامهسازان اجازه خلاقیت در برنامهها داده میشود؟ به خبرنگار مهر توضیح داد: همیشه مدیران گروه در رادیو تهران سعی کردهاند فضای خلاقیت را برای برنامهسازان در این شبکه فراهم آورند. همه مدیران گروه در این شبکه رادیویی صاحب فکر و سلیقه هستند و جلوی خلاقیت برنامهسازان را نمیگیرند.
مدیر رادیو تهران ادامه داد: مدیران گروه با شناخت نسبت به برنامهسازان تولید برنامههای مختلف را به آنها میسپارند تا شاهد برنامههایی با محتوای متنوع باشیم. در واقع همیشه ظرفیتهای لازم را فراهم کردهایم.
وی درباره مشارکت رادیو تهران با استودیوی صدای شهر گفت: مشارکت خوبی وجود دارد. در چهار سال گذشته خبرهای ترافیکی از صدای شهر پخش میشود. میتوانم بگویم یک پنجم برنامههای رادیو تهران برای صدای شهر است.
جهانی در ادامه افزود: البته صدای شهر فقط خبرهای ترافیکی را پخش نمیکند و به مدیریت شهری، خدمات شهری و ... میپردازد. همچنین گزارشهای شورای شهر از استودیوی صدای شهر پخش میشود. اطلاعرسانی مناسبی درباره زندگی شهری از این استودیو انجام میشود. معتقدم مردم دوست دارند خبرهایی از محیط زندگیشان بشنوند.
مدیر رادیو تهران در پاسخ به این سئوال که مدتی است که خبرهای ترافیک از رادیو پیام به رادیو تهران منتقل شده، استقبال مخاطبان بعد از این عملکرد چگونه بوده؟ توضیح داد: استقبال مخاطبان خوب بوده است. در واقع زمانی که من مدیر رادیو تهران شدم پیشنهاد انتقال خبرهای ترافیک را از رادیو پیام به رادیو تهران دادم که معاون محترم صدا پذیرفت.
جهانی خاطرنشان ساخت: معتقدم انتقال خبرهای ترافیک از رادیو پیام به رادیو تهران اتفاق فرخندهای بود، چون جای خبرهای ترافیک در رادیو محلی بهتر است. خوشبختانه بعد از این انتقال متوجه شدیم مورد توجه مخاطبان رادیو تهران هم قرار گرفته است.
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