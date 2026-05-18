سیده فاطمه شعار مسئول باشگاه مخاطبان رادیو تهران با اشاره به تغییر الگوی ارتباط رسانه‌ها و مخاطبان به خبرنگار مهر گفت: رسانه امروز دیگر نمی‌تواند صرفاً یک فرستنده پیام باشد، مخاطب امروز می‌خواهد دیده و شنیده شود و سهمی در روایت زندگی شهری داشته باشد. «تهران‌گرام» دقیقاً با همین نگاه طراحی شده است؛ اینکه هر شهروند تهرانی بتواند تنها با یک تلفن همراه، بخشی از صدای واقعی شهر را ثبت و به رادیو تهران منتقل کند.

وی افزود: ایده اصلی این باشگاه بر پایه روایت شهری شکل گرفته است. ما در «تهران‌گرام» از مردم نمی‌خواهیم کارشناس رسانه باشند؛ فقط می‌خواهیم راوی تجربه‌های واقعی خودشان از تهران باشند. گاهی صدای یک نانوایی قدیمی، ازدحام مترو، باران در یک کوچه یا حتی خاطره یک نیمکت در پارک، می‌تواند حامل هویت، حس تعلق و زندگی واقعی شهر باشد، گاهی هم ممکن است یک استاد دانشگاه تجربه ای آموزشی برای هموطنان خود داشته باشد، یا یک مهندس فناوری اطلاعات بخواهد استفاده از هوش مصنوعی را به مخاطبان آموزش دهد.

شعار با اشاره به دیگر جزئیات این باشگاه اظهار کرد: باشگاه مخاطبان رادیو تهران در فاز نخست با ۲ محور «نبض شهر» و «طهرانگردی من» آغاز می‌شود. در بخش «نبض شهر»، مردم صداهای اصیل زندگی روزمره تهران را ثبت می‌کنند و در بخش «طهرانگردی من» هر فرد می‌تواند یک مکان، محله یا نقطه خاطره‌انگیز شهر را با صدای خودش روایت کند.

مسئول باشگاه مخاطبان رادیو تهران با بیان اینکه سادگی مهم‌ترین اصل طراحی این باشگاه است، تصریح کرد: ما تلاش کردیم فرآیند مشارکت کاملاً ساده و موبایل‌محور باشد. مخاطب فقط با چند لمس می‌تواند صدای خود، صدای محیط یا روایت کوتاهش را ارسال کند. هدف این است که هیچ مانعی میان مردم و مشارکت رسانه‌ای وجود نداشته باشد.

شعار با اشاره به تأثیر این باشگاه در فرآیند برنامه‌سازی گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های «تهران‌گرام» این است که محتوای مردمی مستقیماً وارد برنامه‌های رادیویی می‌شود. بخشی از صداها و روایت‌های ارسالی در قالب برنامه‌های زنده، آیتم‌های کوتاه یا حتی یک برنامه مستقل نیم‌ساعته روی آنتن خواهد رفت. این یعنی مخاطب احساس می‌کند صدایش واقعاً شنیده می‌شود و در ساختن رسانه شهرش نقش دارد.

وی در بخش دیگر عنوان کرد: «تهران‌گرام» فقط یک باشگاه عضویت نیست؛ یک شبکه مشارکت شهری است که می‌تواند رادیو تهران را به رسانه‌ای همراه‌تر، تعاملی‌تر و مردمی‌تر تبدیل کند؛ رسانه‌ای که شهروند در آن فقط شنونده نیست، بلکه بخشی از روایت زنده تهران است.

مسئول باشگاه مخاطبان رادیو تهران در پایان از همه شهروندان تهرانی دعوت کرد تا با پیوستن به باشگاه مخاطبان «تهران‌گرام»، روایتگر بخشی از زندگی شهر باشند و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با تلفن همراه خود، صداهای محیطی، خاطرات شهری، روایت‌های کوتاه و حتی مسائل و دغدغه‌های تهران را در قالب پیام صوتی ضبط و ارسال کنند. همچنین می توانند کانال باشگاه «تهران‌گرام» را در پیامرسان بله به آدرس @tehrangram جستجو کرده و عضو آن شوند. آثار منتخب مخاطبان در برنامه‌های رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد و شرکت‌کنندگان می‌توانند تجربه حضور و روایتگری در رسانه شهر را داشته باشند.