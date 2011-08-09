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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۳

پس از دیدار با مردم صورت گرفت؛

آخرین اقدام اصلاحی بشار اسد/ یک مسیحی وزیر دفاع سوریه شد

آخرین اقدام اصلاحی بشار اسد/ یک مسیحی وزیر دفاع سوریه شد

رئیس جمهور سوریه در ادامه اصلاحات در این کشور رئیس ستاد مشترک ارتش را که یک مسیحی است به عنوان وزیر دفاع جدید سوریه تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بشار اسد شب گذشته در راستای پاسخگویی به خواسته های مردمی این کشور "علی حبیب" وزیر دفاع سوریه را برکنار و "داود راجحه" را به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کرد.

این اقدام پس از دیدار بشار اسد با ساکنان شهرهایی که شاهد اعتراضات مردمی بوده اند صورت گرفت. داود راجحه یک مسیحی اهل استان ریف دمشق است. وی در سال 1968 از دانشکده جنگی فارغ التحصیل شد و تا پیش از این رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه بود.

خاطرنشان می شود نام علی حبیب وزیر دفاع سابق سوریه در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار دارد این تحریم ها شامل منع سفر و بلوکه شدن اموال است.

کد مطلب 1379021

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