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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

شکارچی کل وحشی در قزوین دستگیر شد

شکارچی کل وحشی در قزوین دستگیر شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: شکارچی کل وحشی با همکاری یگان های حفاظت محیط زیست استان های قزوین و مازندران دستگیر شد.

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر شکار یک راس کل وحشی در منطقه الموت غربی و انتقال آن به یکی از روستاهای استان مازندران، ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان به منطقه اعزام شدند و با همکاری ماموران استان مازندران که حکم تفتیش از منزل متهم را گرفته بودند اقدام به تفتیش از منزل مسکونی متهم کردند.
 
فرهادی افزود: در تفتیش از منزل متهم مقداری گوشت کل وحشی، تعدادی پوکه و تیر کلاشینکف کشف و ضبط  شد.
 
مدیرکل محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر پرونده متخلف به مراجع قضایی استان مازندران تحویل داده شده تا پس از طی کردن مراحل قانونی جهت رسیدگی نهایی به دادگاه الموت غربی انتقال یابد.
 
وی یکی از وظایف مهم ماموران حفاظت محیط زیست استان قزوین را صیانت از گونه های جانوری و گیاهی منطقه اعلام کرد و
خواستار همکاری مردم با محیط زیست شد.
کد مطلب 1383480

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