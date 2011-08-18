14 پروژه آموزشی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صلاحی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این پروژه ها از محل اعتبارات ملی و استانی در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه پروژه های آموزشی در قالب پروژه های آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس استان است، گفت: از مجموع 14 پروژه آموزشی استان دو پروژه در شهرستان بیرجند، سه پروژه در قاین، دو پروژه در بشرویه، دو پروژه در سرایان، یک پروژه در درمیان، دو پروژه در سربیشه و دو پروژه در شهرستان نهبندان افتتاح خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: افتتاح یک دبستان، یک مدرسه راهنمایی، یک هنرستان، یک سالن ورزشی، یک سالن چند منظوره، نمازخانه ، خوابگاه شبانه روزی، دو کانون فرهنگی، سلف سرویس، آشپزخانه، سرایداری و چمن مصنوعی از جمله پروژه های هفته دولت است.

وی اعتبار هزینه شده برای مدرسه راهنمایی در بیرجند را شش میلیارد و 293 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: افتتاح هنرستان با اعتبار شش میلیارد 367 میلیون ریال نیز در بیرجند انجام خواهد شد.

صلاحی افتتاح سالن نمازخانه، سالن ورزشی و خوابگاه شبانه روزی را از جمله پروژه قابل افتتاح در قاین با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 891 میلیون ریال عنوان کرد.

وی از افتتاح یک کانون فرهنگی با اعتبار دو میلیارد و 184 میلیارد ریال در شهرستان سرایان خبر داد و بیان داشت: سلف شبانه روزی با اعتبار یک میلیارد و 318 میلیون ریال نیز در این شهرستان افتتاح خواهد شد.

صلاحی همچنین به افتتاح یک کانون فرهنگی با اعتبار دو میلیارد و 309 میلیون ریال در شهرستان درمیان اشاره کرد و اظهارداشت: افتتاح آشپزخانه اردوگاه و سرایداری نیز از پروژه های آموزشی شهرستان سربیشه است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی افتتاح چمن مصنوعی با اعتبار یک میلیارد و 247 میلیون ریال و سرایداری با اعتبار 218 میلیون ریال را از پروژه های شهرستان نهبندان اعلام کرد.