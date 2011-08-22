کتابت قرآن به خط نستعلیق از بعد کاربردی قابل قبول نیست

استاد کیخسرو خروش از چهرههای ماندگار عرصه خوشنویسی کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره کتابت قرآن به خط نستعلیق گفت: البته ترجیح دارد که قرآن کریم با نسخ نوشته شود. چون خط نسخ برای نوشتن متون عربی ابداع شده است. کتابت قرآن کریم به خط نستعلیق از بعد هنری اشکالی ندارد اما ترجیحا بهتر است که هنرمندان خوشنویس از خط نسخ برای این کار استفاده کنند.
خروش با بیان اینکه خط نستعلیق برای نوشتن متون فارسی ابداع شده است ابراز کرد: وقتی قرآن کریم به خط نستعلیق نوشته میشود نتیجه کار فقط از بعد هنری قابل قبول است نه از بعد کاربردی.
این استاد خوشنویسی کمبود هنرمندان خوشنویس در عرصه نسخنویسی را علت کمبود کتابت قرآن کریم به خط نسخ عنوان کرد و افزود: در گذشته ما هنرمند نسخنویس، زیاد داشتهایم که قرآنهای متعددی مینوشتند و بعضی از آنها هم واقعا شاهکار است ولی در حال حاضر بیشتر هنرمندان خوشنویسی، به خط نستعلیق رو آوردهاند و از همین رو، گرایش به خط نسخ کمتر وجود دارد.
وی در ادامه گفت: خط نسخ نیز از جمله ابداعات هنرمندان ایرانی بوده است بنابراین ریشه این خط نیز در کشور ما بوده و در زمان گذشته رونق بسیاری داشته است. اکنون هم هنرمندانی هستند که به تحریر خط نسخ میپردازند. استاد عبدالصمد صمدی عهدهدار تعلیم خط نسخ است و هنرجویان زیادی به ایشان مراجعه میکنند. اما در کل توجه به خط نستعلیق در میان هنرجویان بیشتر شده است بنابراین کتابت قرآن کریم به خط نستعلیق بیشتر از خط نسخ انجام میشود.
کیخسرو خروش از بزرگترین استادان خط نستعلیق معاصر به ویژه در عرصه کتابت است و آثار خوشنویسی او در سه دهه گذشته مورد اقبال خاص و عام بوده است. کتابت دیوان حافظ، فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر، وصیت نامه امام، خسرو و شیرین نظامی، چهارمقاله عروضی سمرقندی ومثنوی پیروجوان از جمله آثار هنری استاد خروش در حوزه خوشنویسی است. خروش همچنین نقاشی را نزد استاد حیدریان از پروردگان مکتب کمالالملک آموخته است از این رو آثار این چهره ماندگار هنر، اهمیت و منزلتی خاص دارد.
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