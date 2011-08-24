فعالیت صنوف در مشهد استاندارد سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حریربافان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ضرورت و نیاز مردم به برخی از مشاغل آلاینده در سطح شهر با تشکیل کارگروه استاندارد سازی در مشهد شرایط حضور این مشاغل در سطح شهر فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 28 شغل در زمره مشاغل آلاینده محسوب می شوند، اظهار داشت: در حال حاضر و در مرحله اول اجرای این طرح، آیین نامه استاندارد سازی پنج شغل تهیه و تنظیم شده است.

حریربافان به حداقل شرایط مورد نیاز جهت فعالیت این صنوف در سطح شهر اشاره کرد و گفت: بر اساس آیین نامه استاندارد سازی صنوف آلاینده، همه صنوف متقاضی فعالیت در سطح شهر ملزم به بهره گیری از ماشین آلات و ابزار و دستگاه های مدرن و بروز، دارا بودن مجوز مدرک مهارت فنی، رعایت ضوابط و متراژ مصوب صنف متقاضی و رعایت بهداشت شخصی و محیط حرفه ای و کار ایمنی هستند.

وی افزود: به جهت جلوگیری از ازدیاد اینگونه مشاغل در سطح شهر سقف مشخصی واحد صنفی مجوز حضور و فعالیت در سطح شهر را دارند.

وی بیان کرد: بر این اساس 488 واحد باتری، استارت و دینام، 274 واحد برق اتومبیل، 410واحد تعمیر لاستیک و لاستیک فروشان، 656 واحد دوچرخه و موتورسیکلت و 40 واحد شیشه و آینه اتومبیل در سطح شهر می توانند در صورت دارا بودن شرایط استاندارد سازی فعالیت داشته باشند.

حریربافان با اشاره به اینکه به کلیه صنوف جهت تطبیق واحد خود با استانداردهای لازم مهلت داده خواهد شد، افزود: در این راستا همه مالکان واحدهای استیجاری یکسال و مالکان واحدهای ملکی دو سال فرصت دارند تا استانداردهای لازم جهت صدور مجوز حضور در سطح شهر را کسب کنند.