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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

طاهایی اعلام کرد:

یکپارچه سازی 45 هزار هکتار اراضی کشاورزی در مازندران

یکپارچه سازی 45 هزار هکتار اراضی کشاورزی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: 45 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در دو سال گذشته تسطیح و یکپارچه سازی شده است.

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تمهید زیر ساخت ها به ویژه در حوزه کشاورزی که قطب فعالیت مازندران است شاهد اتفاقات بزرگی در آینده خواهیم بود.

طاهایی عنوان کرد: با انجام این مهم و گسترش آن کشاورزان استان در موضوع استفاده بهینه ار آب و خاک موجود، کشت مجدد، مهندسی اراضی و اعمال مکانیزاسیون به توفیقات ارزنده ای دست خواهند یافت.
 
وی افزود: امید است با نگاهی که در برنامه پنجم توسعه به طرح محوری برنج و تامین اعتبار لازم برای آن شده است عدد فروش آن تا پایان سال ۹۴ و در پایان برنامه پنجم به رقم قابل توجهی برسد.
 
استاندار مازندران اشاره به اینکه امسال ۸۵ درصد از هزینه آبیاری قطره ای و مدرن را دولت مستقیما پرداخت می کند تصریح کرد: در صورت عدم توان مالی کشاورزان برای پرداخت رقم باقیمانده، دولت از طریق ارائه تسهیلات با کارمزد پایین به تامین آن خواهد پرداخت.
 
طاهایی با بیان اینکه در پیش از انقلاب حتی یک سد در مازندران نداشیم، گفت: با همت دولت های پس از انقلاب به ویژه دولت نهم و دهم اکنون پنج سد در حال احداث یا مطالعه فاز یک به فاز دو در استان است.
 
استاندار مازندران با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های اصلی بنده در آغاز حضور در استانداری بدلیل محدودیت زمین در مازندران موضوع مسکن مهر بوده است، بیان داشت: 12 هزار و ۴۵۰ واحد مسکن مهر آماده واگذاری است.
 
طاهایی با بیان اینکه پروژه های مدیریت پسماند در استان فناوری کمپوست بوده است،عنوان کرد: با مطالعه، تحقیق و کار کارشناسی و جایگزین نمودن نیروگاه تولید برق از زباله امروز این معضل بزرگ استان تبدیل به یک فرصت شده است.
 
وی افزود: دولت در سفر سوم به استان موضوع حل معضل زباله با محوریت مازندران را جزو مصوبات خود قرار داد.
کد مطلب 1392052

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