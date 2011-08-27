باید با براندازان نظام از عمق وجود دشمنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، شامگاه جمعه در جلسه تفسیر شرح نصایح امام محمد باقر(ع) به جابر بن یزید جعفی که به مناسبت ماه مبارک رمضان در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، در سخنانی گفت: ما نسبت به گناه وظیفه داریم که در هر حال از هر کسی سر بزند باید از آن بیزاری جست و کسانی که قصد بر اندازی نظام دارند باید از عمق وجود با آنها دشمنی کرد.



وی با اشاره به چند واژه که در گذشته معنای خاصی داشته و به مرور زمان تغییرات معنایی پیدا کرده است اظهار داشت: به عنوان مثال تقیه به معنای خود نگهداری در برابر خطر‌ها است که با کلمه تقوا هم خانواده است که تدریجا معنای دیگری در عرف پیدا کرده است.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در زمان پیامبر(ص) و علی(ع) کلمه تقیه به جای کلمه تقوا به کار برده می‌شد افزود: در زمان امام صادق(ع) و امام باقر(ع) که مسائل اختلافی بین شیعه و سنی زیاد بود مسئله تقیه مطرح شد و معنای خاصی پیدا کرد.



وی همچنن به کلمه جهاد اشاره کرد و افزود: جهاد از کلمه جهد، تلاش و کوشش آمده است که در زبان عربی اگر مسئله‌ای شخصی باشد به معنای اجتهاد به کار برده می‌شود.



آیت الله مصباح در تعریف جهاد اظهار داشت: مجاهده و جهاد تلاشی است در برابر طرف مقابل، به همین لحاظ جهاد در برابر نفس را جهاد اکبر گویند و در قرآن نیز آمده است گاهی انسان با مال و جان و فکرش با طرف مقابل جهاد می‌کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه وقتی واژه‌ای اصطلاحات متعددی دارد باید از قرآئن موضوع بحث، معنای آن را فهمید افزود: جهاد اقسام مختلفی از جمله نظامی، فرهنگی و غیره را در بر می‌گیرد و جهادی که می‌تواند ایمان را حفظ کند ۴ شعبه دارد که یکی از آنها امر به معروف و نهی از منکر است.



وی با اشاره به نام گذاری امسال به نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: جهاد اقصادی هم شعبه‌ای از جهاد است که در برابر تحریم اقتصادی دشمنان به کار گرفته می‌شود.



رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه واژه امر به معروف و نهی از منکر را از واژگانی دانست که تدریجا و در طول زمان تغییراتی پیدا کرده گرچه اصل معنای آن محفوظ مانده است افزود: معروف با معرفت هم خانواده است که اصل معنایش یعنی شناخته شده و نقطه مقابل آن یعنی منکر به معنای نا‌شناس است که معنای آن در عرف تغییراتی یافته است.



وی در تعریف امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: معروف در عرف به معنای هر چیزی که فرد عاقل می‌توان آن را به خوبی و در مجموعه نیکی‌ها بشناسد و نقطه مقابل آن منکر یعنی چیزی که عاقلان آن را امر خوبی نمی‌دانند.



آیت الله مصباح یزدی تصریح کرد: امروزه اینگونه عنوان می‌کنند که اجرای امر به معروف یعنی اینکه اول مردم باید خوبی‌ها و معروف‌ها را بشناسند و بعد عمل کنند که این یک مغالطه است و در واقع معروف آن چیز شناخته شده است که در شرع آن را خوبی و نیکی می‌دانند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در هر جامعه‌ای کسانی وجود دارند که بد‌ترین گناهان را خوب می‌دانند افزود: اگر جلوی بسیاری از مفاسد در جامعه گرفته نشود معروف‌ها مشخص نمی‌شود و مطرح کردن این تفکر که باید اول معروف‌ها را به جامعه شناخت و بعد امر به معروف کرد برداشت غلطی است تا بزرگ‌ترین واجب اسلام ترک شود و این نوع فکر از وسوسه‌های شیطانی است.



رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر دو نمونه از شاخصه‌های جهاد است افزود: جهاد فرهنگی و اقتصادی بالا‌تر از جهاد نظامی است که در این مسیر با اسلحه نمی‌توان کاری از پیش برد و جهاد اقتصادی در واقع تلاشی است در عرصه اقتصاد بر علیه دشمن.



وی عنوان کرد: اولین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر حالت قلبی خود امر کننده است وقتی در جامعه با بزهکاری‌ها و بی‌بندوباری‌ها مواجه می‌شویم شخص مومن باید در دلش احساس ناراحتی کند و وظیفه مومن در برابر کسانی که مرتکب گناه می‌شوند این است که از آن‌ها روی برگردانند و در مرحله بعدی باید با زبان آنها را ارشاد کنند.



آیت الله مصباح در پایان گفت: اگر مومنی اتفاقاَ دچار گناه شد نباید او را ترد و با او دشمنی کرد و لی اگر کسی پایبند دین نبوده و از هیچ گناهی روی گردان نیست چنین انسانی باید با خود او دشمنی کرد.