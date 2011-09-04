11 کشته و مصدوم حاصل دو تصادف رانندگی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، تصادف تریلی و سمند در محور بوانات - اصفهان پنج مصدوم و یک کشته برجای گذاشت.

بر این اساس در پی تماس تلفنی با مرکز اورژانس 115 بوانات در ساعت 18 و 35 دقیقه روز شنبه، بلافاصله عوامل اورژانس جهت امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

پنج مصدوم سانحه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان اعزام شدند.

همچنین در تصادفی دیگر، برخورد تریلی و سمند در محور لار - جهرم پنج مصدوم برجای گذاشت.

بر این اساس در پی تماس تلفنی با مرکز اورژانس 115 لارستان در ساعت 15 و 14 دقیقه روز شنبه، بلافاصله عوامل اورژانس جهت امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

پنج مصدوم این حادثه نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان اعزام شدند.