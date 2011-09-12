"گرگان" در مسابقات کشتی دانشجوان دانشگاه آزاد سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی گیران دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به نمایندگی از منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی (استانهای سمنان و گلستان) در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان کشور در تاکستان شرکت کردند.

در این مسابقات پس از تیم های منطقه 3 (قائم شهر) و 12 (کرج و تاکستان)، گرگان با 44 امتیاز مقام سوم این رقابتها را به دست آورد.

در این مسابقات 150 کشتی گیر در قالب 17 تیم و در هفت وزن طی دو روز به صورت فشرده به رقابت پرداختند.

میلاد طهماسبی زاده مقام اول وزن 60 کیلو گرم، محمد رحمانی مقام دوم وزن 66 کیلوگرم، حسن طهماسبی زاده مقام اول وزن 74 کیلو و مجید درزی مقام سوم وزن 96 کیلوگرم را کسب کردند.

گفتنی است مربیگری این تیم بر عهده سید حسین حسینی و سرپرستی تیم بر عهده مهدی احمدی بود.

