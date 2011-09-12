به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، متن تبریک محمدرضا شرفالدین این مدیرعامل انجمن بدین شرح است: تبریک به همه اهالی سینما، آنان که به اخلاق، صلح و عدالت میاندیشند. میگویند زبان همواره در حال تطور است و چون زبان نیز مهمترین، اصلیترین و ابتداییترین ابزار ارتباط بشری است نقش بسزایی در توسعه، در ابعاد گوناگون بهویژه توسعه فرهنگی دارد حجم ادراکات، فهم و اندیشه بشری آنقدر گسترده و عمیق است که فقط در تنوع زبان چه از نظر مفهوم، معنی و محتوا و چه از نظر ابزار و وسیله ارتباط است که امکان مفاهمه، بهرهبرداری و توسعه معرفتی، علمی، اقتصادی و به طور کلی دانش بشری را برای همگان با سطوح مختلف علمی و فرهنگی امکانپذیر میسازد.
هر چه زمان میگذرد نیاز بشر به ابزارهای گوناگون ارتباط و یا بهتر بگوییم زبان بیشتر خود را مینمایاند، تا جایی که بزرگترین فنآوریها و دستاوردهای بشر امروز، در حوزه ارتباطات و دانش اطلاعات و یا همان زبان است.
و امّا سینما که از اولین فنآوریهای نوین بشری قلمداد میشود امروز مرزهای هنر را درنوردیده و ضمن حفظ اصالت خود به عنوان یک زبان هنری وارد عرصههای گوناگون زندگی پیچیده بشری شده است. سیاست، علم، فنآوری، اقتصاد، بهداشت، سلامت و ... هیچکدام امروز بینیاز از سینما نیستند و شاید سینما تنها زبانی است که در همه گونههای فرهنگی بشر امروز حرفی برای گفتن دارد و یا بهتر بگوییم زبانی است که همه گونههای نیازهای متنوع بشری را ترجمانی شایسته، درخور و برتر دارد. ما سینما را دوست داریم، به آن عشق میورزیم و اگر آن را زبان و یا بیان بدانیم، آن را از جانب خداوند تبارک و تعالی میدانیم که به انسان آموخته است.
لذا سینمایی را سینما میدانیم که در خدمت آرمانهای بشری از جمله عدالت، کرامت، صلح، اخلاق و رفاه باشد. این سینما هرگز به ابتذال مبتلا نمیشود و اگر آثاری سخیف، فرهنگگریز و اخلاقستیز میبینیم باید اطمینان حاصل کنیم که جایی از کار اشکال دارد. باید خردورزان و فرهمندان به میدان بیایند و با حضور خود ریشه علفهای هرز را بخشکانند و اثبات کنند که فرهنگ و تمدن ایرانی، اسلامی هرگز سترون نیست. این فرهنگ اصل و ریشهاش در تاریخ بشری ثابت و استوار است و شاخههایش شرق و غرب عالم را فراگرفته و همواره میوههای ناب ایمان، اخلاق و کرامت خود را به کسانی ارزانی میدارد که در سایهسار آن به دنبال صلح و عدالتند.
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