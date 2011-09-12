به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، متن تبریک محمدرضا شرف­الدین این مدیرعامل انجمن بدین شرح است: تبریک به همه­ اهالی سینما، آنان که به اخلاق، صلح و عدالت می­اندیشند. می­گویند زبان همواره در حال تطور است و چون زبان نیز مهم­ترین، اصلی­ترین و ابتدایی­ترین ابزار ارتباط بشری است نقش بسزایی در توسعه، در ابعاد گوناگون به‌ویژه توسعه­ فرهنگی دارد حجم ادراکات، فهم و اندیشه­ بشری آن‌قدر گسترده و عمیق است که فقط در تنوع زبان چه از نظر مفهوم، معنی و محتوا و چه از نظر ابزار و وسیله­ ارتباط است که امکان مفاهمه، بهره­برداری و توسعه­ معرفتی، علمی، اقتصادی و به طور کلی دانش بشری را برای همگان با سطوح مختلف علمی و فرهنگی امکان­پذیر می­سازد.

هر چه زمان می­گذرد نیاز بشر به ابزارهای گوناگون ارتباط و یا بهتر بگوییم زبان بیشتر خود را می­نمایاند، تا جایی که بزرگ­ترین فن­آوری­ها و دستاوردهای بشر امروز، در حوزه­ ارتباطات و دانش اطلاعات و یا همان زبان است.

و امّا سینما که از اولین فن­آوری­های نوین بشری قلمداد می­شود امروز مرزهای هنر را درنوردیده و ضمن حفظ اصالت خود به عنوان یک زبان هنری وارد عرصه­های گوناگون زندگی پیچیده­ بشری شده است. سیاست، علم، فن­آوری، اقتصاد، بهداشت، سلامت و ... هیچ­کدام امروز بی­نیاز از سینما نیستند و شاید سینما تنها زبانی است که در همه­ گونه­های فرهنگی بشر امروز حرفی برای گفتن دارد و یا بهتر بگوییم زبانی است که همه­ گونه­های نیازهای متنوع بشری را ترجمانی شایسته، درخور و برتر دارد. ما سینما را دوست داریم، به آن عشق می­ورزیم و اگر آن را زبان و یا بیان بدانیم، آن را از جانب خداوند تبارک و تعالی می­دانیم که به انسان آموخته است.

لذا سینمایی را سینما می­دانیم که در خدمت آرمان­های بشری از جمله عدالت، کرامت، صلح، اخلاق و رفاه باشد. این سینما هرگز به ابتذال مبتلا نمی­شود و اگر آثاری سخیف، فرهنگ­گریز و اخلاق­ستیز می­بینیم باید اطمینان حاصل کنیم که جایی از کار اشکال دارد. باید خردورزان و فرهمندان به میدان بیایند و با حضور خود ریشه­ علف­های هرز را بخشکانند و اثبات کنند که فرهنگ و تمدن ایرانی، اسلامی هرگز سترون نیست. این فرهنگ اصل و ریشه­اش در تاریخ بشری ثابت و استوار است و شاخه­هایش شرق و غرب عالم را فراگرفته و همواره میوه­های ناب ایمان، اخلاق و کرامت خود را به کسانی ارزانی می­دارد که در سایه­سار آن به دنبال صلح و عدالتند.