حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن پژوهی درباره حضور قلب در نماز به خبرنگار مهر گفت: یکی از مسائل مهم در عبادات توجه است که تعبیر به حضور قلب می شود به ویژه در نماز و ارتباط با خدا که نقش مهمی دارد.

وی افزود: در مرحله اول لازم است افراد درباره معانی اذکار نماز اطلاع داشته باشند. مرحله دوم آگاهی از نکات تفسیری سوره ها و اذکاری است که در نماز قرائت می شود. توجه به این نکات انسان را بیشتر متوجه خدا می کند و حضور قلب بیشتر می شود. مثلا «ایاک نعبد و ایاک نستعین» یعنی تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم و تفسیر آن این است که ما در محضر خداوند متعال هستیم چون نوع خطاب به گونه ای است که گویا فرد شرف حضور در پیشگاه الهی دارد.

مدیر دانشنامه قرآن پژوهی با اشاره به اهمیت خضوع در نماز گفت: نکته بعد لزوم خضوع و خشوع در عبادت است. اینکه فرد جز خدا کسی را معبود نداند و فقط از او کمک بگیرد. سزاوار است انسان به شخص و جای دیگری روی نیاورد و متکی به او نشود. خضوع فقط گردن کج کردن نیست. سجده و به خاک افتادن واقعی یعنی فرد جز خدا کسی را معبود خود نداند.

حجت الاسلام علوی مهر توجه به سره ائمه(ع) و بزرگان در حوزه نماز را مؤثر دانست و گفت: نمازگزار بهتر است درباره نمازهای ائمه(ع) و بزرگان مطالعه کند. در عصر حاضر می توان به نماز حضرت آیت الله بهجت اشاره کرد که بسیاری از علما مقید بودند شبهای جمعه پشت سر ایشان نماز بخوانند. تأثری که ایشان در هنگام قرائت سوره های جمعه و اعلی داشتند همه را منقلب می کرد. درباره ائمه هم این نکته هست که ایشان از هنگام وضو تا زمان اقامه نماز لرزه بر اندامشان می افتاد.



وی دانستن اسرار نماز را یک مرحله مهم در ایجاد حضور قلب دانست و گفت: بعنوان مثال اسرار دو سجده نماز این است که فرد در سجده اول می گوید من از نطفه و خاک بی ارزش پدید آمدم و تو مرا به عنوان انسان آفریدی. سپس می نشیند، استغفرالله می گوید و طلب بخشش می کند و سجده دوم نشانه ای از سرازیر شدن به قبر است.

وی افزود: دانستن اسرار بخش های مختلف نماز بطور قطع و یقین انسان را به حضور قلب می رساند. توجه به ترجمه، تفسیر و خضوع و خشوع در نماز، مطالعه نمازهای ائمه و اسرار نماز از مؤلفه های حضور قلب در نماز است.