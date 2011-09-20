آبزی پروری شوشتر از دوران شکوفایی فاصله گرفته است

سیدمحمد سادات ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به استان خوزستان و شهرستان شوشتر خبر داد و افزود: در این سفر کمیسیون کشاورزی جلسه ای را با حضور سازمان آب و اداره شیلات استان خوزستان برای حل مشکل آبزی پروران برگزار کرد.
وی با بیان اینکه در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابعطبیعی با مسئولان استان خوزستان، طرح جامع ساماندهی پسابهای آبزی پروران به تصویب رسید، گفت: اجرای این طرح موجب حل مشکلهای آبزی پروران و توسعه این بخش در این حوزه انتخابیه می شود.
سادات ابراهیمی با بیان اینکه صنعت پرورش ماهی یکی از مهمترین صنایع شهرستان شوشتر و گتوند به شمار می رود، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۳۵ درصد از ماهی گرم آبی استان خوزستان در این حوزه ها تولید میشود.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ سال است که صنعت آبزی پروری شهرستانهای شوشتر و گتوند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات این صنعت عدم صدور مجوز از سوی سازمانهای مربوطه برای پرورش ماهی است که این امر موجب شده بخش آبزی پروری بهعلت نداشتن مجوز جریمه شده و حدود سه برابر آب بها خود را پرداخت کند و در نهایت به این امر منجر شده که این صنعت در این شهرستانها از دوران شکوفایی فاصله بگیرد.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ سال است که صنعت آبزی پروری شهرستانهای شوشتر و گتوند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات این صنعت عدم صدور مجوز از سوی سازمانهای مربوطه برای پرورش ماهی است که این امر موجب شده بخش آبزی پروری بهعلت نداشتن مجوز جریمه شده و حدود سه برابر آب بها خود را پرداخت کند و در نهایت به این امر منجر شده که این صنعت در این شهرستانها از دوران شکوفایی فاصله بگیرد.
نماینده شوشتر و گتوند در مجلس با بیان اینکه بیشتر پسابهای مناطق آبزی پروری به درون رودخانه گرگر ریخته می شود، افزود: با اجرای طرح ساماندهی پسابهای مناطق آبزی پروری، آب اراضی کشاورزی منطقه به وسیله انتقال پساب مناطق آبزی پروری تامین می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی پسابهای مناطق آبزی پروری به اختصاص اعتبارات لازم نیاز دارد، تاکید کرد: دولت باید برای اجرای این طرح اعتبار مناسبی را در نظر بگیرد.
نظر شما