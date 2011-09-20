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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

سادات ابراهیمی مطرح کرد:

آبزی پروری شوشتر از دوران شکوفایی فاصله گرفته است

آبزی پروری شوشتر از دوران شکوفایی فاصله گرفته است

شوشتر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت آبزی پروری در شوشتر مدت 30 سال است که گرفتار برخی مشکلات شده و از دوران شکوفایی فاصله گرفته است.

سیدمحمد سادات ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به استان خوزستان و شهرستان شوشتر خبر داد و افزود: در این سفر کمیسیون کشاورزی جلسه ای را با حضور سازمان آب و اداره شیلات استان خوزستان برای حل مشکل آبزی پروران برگزار کرد.
 
وی با بیان اینکه در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی با مسئولان استان خوزستان، طرح جامع ساماندهی پسابهای آبزی پروران به تصویب رسید، گفت: اجرای این طرح موجب حل مشکلهای آبزی پروران و توسعه این بخش در این حوزه انتخابیه می شود. 

سادات ابراهیمی با بیان اینکه صنعت پرورش ماهی یکی از مهمترین صنایع شهرستان شوشتر و گتوند به شمار می رود، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۳۵ درصد از ماهی گرم آبی استان خوزستان در این حوزه ها تولید می‌شود.
 
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ سال است که صنعت آبزی پروری شهرستانهای شوشتر و گتوند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات این صنعت عدم صدور مجوز از سوی سازمانهای مربوطه برای پرورش ماهی است که این امر موجب شده بخش آبزی پروری به‌علت نداشتن مجوز جریمه شده و حدود سه برابر آب بها خود را پرداخت کند و در نهایت به این امر منجر شده که این صنعت در این شهرستانها از دوران شکوفایی فاصله بگیرد.
 
نماینده شوشتر و گتوند در مجلس با بیان اینکه بیشتر پسابهای مناطق آبزی پروری به درون رودخانه گرگر ریخته می شود، افزود: با اجرای طرح ساماندهی پسابهای مناطق آبزی پروری، آب اراضی کشاورزی منطقه به وسیله انتقال پساب‌ مناطق آبزی پروری تامین می شود.
 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی پسابهای مناطق آبزی پروری به اختصاص اعتبارات لازم نیاز دارد، تاکید کرد: دولت باید برای اجرای این طرح اعتبار مناسبی را در نظر بگیرد.
کد مطلب 1412522

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