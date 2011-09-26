ارائه 14 سند راهبردی برای گسترش حجاب و عفاف

مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که بر اساس ماده 230 مجلس شورای اسلامی که در برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده، 14 وظیفه بر عهده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گذاشته شده است گفت: این وظایف با موضوع تبیین و تصویب برنامه جامع توسعه در امور زنان و خانواده، تحکیم بنیان خانواده، بازنگری مقررات و قوانین مربوط به آن، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، توسعه امور اقتصادی، گسترش عفاف و حجاب و همکاری با نهادهای غیردولتی جزو این قوانین به شمار می روند.

وی با اشاره به این که این برنامه ها باید در قالب یک برنامه جامع و کامل از سوی این مرکز ارائه شود، گفت: برای به انجام رساندن این وظایف برنامه های 5 ساله، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است.

