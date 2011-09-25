آتش سوزی سفیدکوه خاموش شد/ خسارت به 40 هکتار مرتع و جنگل

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته با توجه به وجود بقایای آتش سوزی و دودی که از منطقه بلند شده بود کار اطفاء حریق در منطقه حفاظت شده سفید کوه ادامه یافت.

محمد حسین بازگیر با اشاره به وجود چوب ها و علفهای خشک در منطقه، عنوان کرد: این امر منطقه حفاظت شده سفید کوه را مستعد برافروخته شدن دوباره آتش کرده بود که با حضور ماموران محیط زیست در منطقه عملیات خاموش کردن آتش به طور کامل انجام شد.

خسارت آتش سوزی به 41 هکتار از عرصه سفید کوه

وی با تاکید بر اینکه ماموران محیط زیست تا ساعات پایانی شب گذشته و بامداد امروز را در منطقه به سر کردند، تصریح کرد: مساحتی که در پی این آتش سوزی دچار خسارت شده است بالغ بر 41 هکتار برآورد می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه خسارت آتش سوزی در این منطقه به صورت پراکنده است، یادآور شد: حدود 90 درصد مراتع موجود در این عرصه 41 هکتاری بر اثر آتش سوزی خسارت دیده است.

بازگیر با اشاره به خسارت 30 درصدی به درختان موجود در این عرصه، عنوان کرد: بیشترین خسارت آتش سوزی در عرصه جنگلی مربوط به درختان بنه و ارژن بوده و خسارت کمتری متوجه درختان بلوط شده است.

منطقه مورد حریق زیستگاه مهم سنجاب ایرانی بوده است

وی با تاکید بر اینکه محل تحت حریق یکی از زیستگاههای مهم سنجاب ایرانی محسوب می شود، تصریح کرد: همچنین در این منطقه گونه های دیگری چون خرس قهوه ای، کل و بز، خرگوش و روباه نیز زندگی می کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان یکی از دلایل طولانی شدن روند اطفاء حریق را نبود بالگرد آتش نشان دانست و گفت: ما در استان لرستان نه تنها بالگرد آتش نشان بلکه حتی بالگرد برای اعزام و هلی برد نیروها هم نداریم.

بازگیر با تاکید بر اینکه آتش سوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی به راحتی و با دست خاموش نمی شود، افزود: این در حالیست که بخشی از توان نیروها برای رسیدن به محل آتش سوزی با توجه به کوهستانی بودن منطقه تحلیل می رود.

وی با تقدیر از برخورد مسئولانه و کمک های قابل توجه روستائیان در عملیات اطفاء حریق گفت: عملکرد مردم روستای "رفت خان" در مهار و خاموش کردن آتش قابل تقدیر بوده است.

تخریب زیستگاهها حیات گونه های جانوری را تهدید می کند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان همچنین با تشریح تبعات این آتش سوزی در منطقه حفاظت شده سفیدکوه، گفت: در صورت تخریب زیستگاهها نمی توانیم امیدی به حیات گونه های حیات وحش در این منطقه داشته باشیم.

بازگیر ادامه داد: در صورتی ما می توانیم شاهد ادامه حیات گونه هایی منحصر به فردی چون خرس قهوه ای، سنجاب ایرانی، کل و بز و ... در این منطقه باشیم که بتوانیم از زیستگاه این گونه ها به خوبی نگهداری کنیم.

وی با اشاره به مشارکت نزدیک به 40 نفر از نیروهای امدادی در عملیات اطفاء حریق، یادآور شد: اهالی منطقه و نیروهای مردمی، منابع طبیعی، هلال احمر و ستاد حوادث فرمانداری شهرستان چگنی از جمله گروههایی بودند که برای اطفاء حریق به کمک محیط زیست آمدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اهمیت مراتع و جنگلهای زاگرس در محدوده استان لرستان، از مردم، روستائیان و گردشگران خواست هنگام حضور در سطح مراتع و جنگلها نکات ایمنی رعایت کنند چرا که کوچکترین سهل انگاری موجب از دست رفتن بخشی از ذخیره گاه ارزشمند زاگرس به عنوان میراث طبیعی لرستان خواهد شد.

غنی ترین رویشگاه جنگلی زاگرس درگیر آتش سوزی

بنابر این گزارش استان لرستان میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استانهای فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد ولی در سالهای اخیر جنگلهای این استان تهدیدات بسیاری را تجربه کرده و در این بین بخش عظیمی از وسعت این جنگلهای ارزشمند در پی آتش سوزی های متعدد از دست رفته اند.

محروم بودن لرستان از تجهیزات امداد و نجات به خصوص بالگرد برای مهار آتش سوزی در مناطق صعب العبور موجب شد که پس از قربانی شدن مناطق حفاظت شده اشترانکوه، سفیدکوه، جنگلهای بلوط پلدختر و مراتع و جنگلهای بلوط ویسیان بازهم منطقه حفاظت شده سفید کوه طعمه حریق شود.

75 درصد مساحت لرستان را توپوگرافی ناهموار تشکیل می دهد که بلندترین آن در رشته کوه اشترانکوه با ارتقاع بالای چهار هزار متر قرار دارد. این شرایط اقلیمی ایجاب می کند که این استان دارای بالگرد امداد باشد.

به هر روی آتش سوزی در مناطق بکر و ذخیره گاههای مهم جنگلی لرستان در صورت استمرار می توان خطری غیرقابل جبران برای طبیعت لرستان محسوب شود به طوریکه از بین رفتن این زیستگاهها می تواند تبعات بی شماری برای زیستمندان این مناطق در پی داشته باشد.