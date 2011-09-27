بازداشت 40 دختر 12 تا 15 ساله/ علمای شیعه تحصن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جمعیت الوفاق بزرگترین فراکسیون شیعه شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی بحرین بیش از 40 زن را در جریان اعتراض به انتخابات این کشور بازداشت کرده اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: بازداشت این افراد به صورت کاملا وحشیانه در یک مجتمع تجاری صورت گرفته و میانگین سن این زنان 12 تا 15 سال بوده است.

الوفاق تاکید کرد: زنان بازداشتی در معرض بدترین توهین ها و ضرب و شتم قرار گرفته اند و از ملاقات با وکلای خود منع شده اند.

در بخش دیگر بیانیه از نهادهای مدنی داخلی و بین المللی خواسته شده برای توقف وحشیگری رژیم آل خلیفه و تجاوز آن به حقوق زنان بحرینی به پا خیزند.

پایگاه خبری الوفاق نیز گزارش داد: علمای شیعه بحرین شب گذشته در اعتراض به بازداشت زنان مذکور توسط نیروهای امنیتی تحصن کرده و آزادی بی قید و شرط این افراد را خواستار شدند.

از سوی دیگر "احمد مطر" یکی از رهبران الوفاق با بیان اینکه این زنان روز جمعه به دلیل تحصن در میدان لؤلؤ بازداشت شدند گفت: این بازداشت ها بحران سیاسی در بحرین را دوچندان کرده است و ناآرامی ها و اعتراضات در نبود راه حلی برای حل و فصل بحران کنونی ادامه پیدا خواهد کرد.

رژیم آل خلیفه طی روزهای گذشته اعتراضات مردم این کشور علیه انتخابات نمایشی این کشور برای جایگزینی 18 نماینده مستعفی الوفاق را به شدت سرکوب کرد.