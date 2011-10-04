برنامه های هفته نیروی انتظامی در کرمانشاه تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کشوری با اشاره به اینکه امسال شعار هفته نیروی انتظامی "سهم من در امنیت و آرامش" است افزود: هیچ‌گاه بدون مشارکت مردم، تامین امنیت در جامعه امکان پذیر نیست، و رسانه ها با توجه به نقش ذاتی خود می توانند در محقق کردن شعار امسال هفته نیروی انتظامی تاثیر گذار باشند.

وی با اشاره به برنامه های هفته نیروی انتظامی در استان، تصریح کرد: با توجه به نزدیکی سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری بخشی از این برنامه ها اجرا نمی شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه به روزهای هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: روز چهارشنبه سیزدهم مهرماه با نام مردم، جامعه، حاکمیت، امنیت و آرامش نامگذاری شده است.

کشوری گفت: روز پنجشنبه چهاردهم مهر ماه با عنوان پلیس مومن، متعهد، ایثارگر، امنیت و آرامش نامگذاری شده و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، غبار روبی مزار شهدا، برپایی همایش کوهنوردی و زیارت عاشورا و عیادت از کارکنان بیمار صعب العلاج بخشی از برنامه های این روز است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه برنامه سومین روز از هفته نیروی انتظامی با نام جامعه ایمانی، حفظ ارزش‌ها و امنیت و آرامش را حضور کارکنان نیروی انتظامی در نماز عبادی سیاسی جمعه و برپایی همایش پیاده روی خانوادگی عنوان کرد.

وی یادآور شد: روز شنبه 16 مهر ماه با عنوان خانواده، مدرسه، نهادهای اجتماعی، امنیت و آرامش نامگذاری شده که در این روز ضمن نواختن زنگ انضباط اجتماعی، پیام مهر نیز صادر خواهد شد.

کشوری گفت: در روز یکشنبه 17 مهرماه که با عنوان دانش، پژوهش، فناوری، امنیت و آرامش نام گرفته برنامه های مختلفی از جمله نشست های علمی با حضور متخصصین و مسئولین ناجا در رسانه ملی و اجرای مسابقه و افتتاح پروژه های عمرانی تدوین شده است.

وی افزود:‌ 18 مهرماه با عنوان پلیس مقتدر، هوشمند، حرفه ای، امنیت و آرامش نامگذاری شده است و در این روز فرماندهان انتظامی استان با مردم دیدار خواهند کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه در پایان گفت:‌ آخرین روز هفته نیروی انتظامی با عنوان پلیس، قانون، حکومت، امنیت و آرامش نامگذاری شده است و در این روز همایش همیاران پلیس، ملاقات چهره به چهره فرمانده نیروی انتظامی با مردم و اختتامیه برنامه های هفته ناجا برپا می شود.