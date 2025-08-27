قدردانی استاندار کرمانشاه از نقش نیروی انتظامی در حفظ امنیت و آرامش

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه نقش نیروی انتظامی در کرمانشاه بسیار کلیدی و اثرگذار است، اظهار داشت: شرایط خاص استان نسبت به دیگر نقاط کشور، حجم و تنوع فعالیت‌های انتظامی را سنگین‌تر کرده است، با این حال نیروی انتظامی استان فراتر از انتظار عمل کرده و شایسته تقدیر است.



استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات گسترده پلیس در رویدادهای مهم استان گفت: از ایام نوروز گرفته تا برنامه‌های مردمی و سفر ریاست‌جمهوری به استان که با حضور حدود ۱۳ عضو کابینه برگزار شد، نیروی انتظامی نقشی محوری و موفق ایفا کرد.



وی همچنین به نقش این نیرو در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی با حضور پررنگ و هوشمندانه خود، آرامش و امنیت را برای مردم فراهم ساخت.



حبیبی تصریح کرد: استقرار نیروهای پلیس در محورهای مواصلاتی، بوستان‌ها و محل تجمع مردم، سبب ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی شد و این حضور مستمر، امید را در جامعه تقویت کرد.



وی در ادامه با بیان عملکرد درخشان پلیس در ایام اربعین حسینی گفت: از ورودی استان تا مرز، نیروی انتظامی با انگیزه و علاقه مثال‌زدنی در صحنه حاضر شد و مدیریت تردد میلیونی زائران را به بهترین شکل برعهده گرفت؛ موضوعی که مورد تقدیر دستگاه‌ها و مردم قرار گرفت.



استاندار کرمانشاه نیروی انتظامی استان را مجموعه‌ای دانش‌محور، خلاق و مبتکر توصیف کرد و افزود: همین ویژگی‌ها موجب شده است پلیس استان نسبت به دیگر استان‌ها متمایز باشد و من به عنوان خدمتگزار مردم، هیچ نگرانی نسبت به این مجموعه ندارم.



وی موفقیت‌های نیروی انتظامی در حوزه‌های مختلف را نتیجه مدیریت صحیح، انسجام و همکاری اعضای هیئت‌رئیسه و معاونان فرماندهی دانست و خاطرنشان کرد: این عملکردها بیانگر اشراف کامل به مسائل امنیتی و اجتماعی استان است.



استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فرمانده و کارکنان انتظامی گفت: ارتباط نزدیک و مؤثر نیروی انتظامی با دستگاه‌های اجرایی و حضور همیشگی در صحنه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای امنیت و آرامش مردم استان داشته است.