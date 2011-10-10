اذان "شیخ محمد آقاتی" در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رجایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از نظر لحن، صوت و نوع اجرا در تلفیقی از موسیقی های دستگاه شور، تاکنون نمونه و الگویی از اذان شیخ محمد آقاتی در سطح ملی دیده نشده است.

رجایی افزود: اذان شیح محمد آقاتی دستمایه ای از اذان ها، مداحی و تعزیه خوانی را در ریشه، سنت و هویت خود محفوظ داشته و اهمیت آن در یک مورد انتقال همین ارزشهای مذهبی پیشین به نسل حاضر و نسل های بعدی است که در اذان معروف و دلنشین وی این امر محقق شده است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های اذان مرحوم آقاتی فرود آمدن صدای خود را در انتهای اذان در درآمد شور است به نحوی که ایشان لا اله الا الله انتهای اذان را در مرتبه دوم، در درآمد شور به پایان می رساند، یعنی اگر شروع و متن اذان در بیات ترک اجرا شده صدای خود را به خواستگاه اولیه که همان درآمد است می رساند و اذان را در درآمد شور خاتمه می دهد.

وی گفت: به این ترتیب اذان این استاد دارای یک حسن مطلع و حسن ختام است که با توجه به غنای موسیقایی و معنوی، این اثر به شماره 197 در فهرست میراث معنوی کشور جای گرفت.

مجتبی رجایی اظهارداشت: به منظور صیانت و حفاظت از یک اذان قدیمی که ویژگی های منحصر به فردی را به همراه داشته و با هدف نشر فرهنگ مذهبی کشور ثبت اذان شیخ محمد آقاتی در فهرست میراث معنوی کشور "گروه سنتها و نمودهای شفاهی" در سال جاری انجام شد.

وی افزود: مرحوم شیخ محمد آقاتی سالهاست که صدای اذان ملکوتی خود را بر فضای معنوی ایران اسلامی گسترده و عبارات و واژه های مناجات گونه اش تا زمان حاضر همواره نوازشگر روح نمازگزاران به هنگام لحظات برپایی نماز در صفوف طولانی مساجد، اماکن متبرکه، زیارتگاهها ، تکایا و خانه ها بوده و هست.

گفتنی است، شیخ محمد آقاتی در سال 1304 خورشیدی در روستای کاهو از توابع گلمکان شهرستان چناران دیده به جهان گشود، در سن شانزده سالگی برای تحصیل علوم دینی وارد مدرسه نواب در جوار حرم مطهر شد.

در همان سال اذان گویی و مناجات خوانی را در مسجد جامع گوهرشاد آغاز کرد، سپس در سال 1327 شمسی به تهران رفت و موذن مسجد امام (ره) شد، در همان زمان نیز همکاری با رادیو را برای اجرای برنامه اذان بهاری شروع کرد و در استودیو رادیو تهران سه بار صدای اذان خود را ضبط کرد.

وی سرانجام در سال 1372 شمسی دار فانی را وداع گفت و در آرامستان بهشت زهرا روی در نقاب خاک کشید.

لازم به ذکر است، از اذان مرحوم آقاتی در ششمین همایش جاده ولایت به عنوان دومین اذان ثبت ملی شده در کشور پس از اذان مرحوم موذن زاده پرده برداری شد.