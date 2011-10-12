نماز صبح در مساجد کم رونق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی صبح چهارشنبه در بیستمین اجلاس نماز در بوشهر افزود: باید برای جلب نسل نوجوان و جوان به نماز و مسجد اهتمام بیشتری داشت.
وی با اشاره به اینکه همواره انبیا و اولیا نقش خادمان مساجد را در طول تاریخ ایفا کرده اند، اظهارداشت: تربیت امامان جماعت باید با محوریت آشنایی آنها با شیوه های تربیت نسل نو در حوزه های علمیه مد نظر قرار گیرد.
قرائتی با تاکید بر اینکه درس مهارتهای پیش نمازی باید به عنوان درس رسمی در حوزه های علمیه مورد اهتمام باشد، افزود: امامان جماعت باید با حوصله فاضل و منظم و مرتبط با نسل جوان باشند.
رئیس ستاد اقامه نماز گفت: به تازگی شیوه های جدید جذب نسل نو به نماز و روشهای تخصصی جذب این نسل در قم پیاده شده است.
وی گفت: آموزش و پرورش هم باید برای تقویت رابطه بین نسل نو و نماز برنامه ریزیهای جامعی داشته باشد.
قرائتی، داشتن حرف تازه امام جماعت برای نسل جوان، اهتمام روحانیون شاغل در ادارات و دستگاههای اجرایی به برگزاری نماز جماعت در مدارس، لزوم بازبودن همیشگی درهای مساجد به روی مردم و ساخت مسجد بزرگ و محکم اما بدون تجملات را در ترویج فرهنگ نماز در جامعه امری ضروری دانست.
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