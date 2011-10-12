نماز صبح در مساجد کم رونق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی صبح چهارشنبه در بیستمین اجلاس نماز در بوشهر افزود: باید برای جلب نسل نوجوان و جوان به نماز و مسجد اهتمام بیشتری داشت .

وی با اشاره به اینکه همواره انبیا و اولیا نقش خادمان مساجد را در طول تاریخ ایفا کرده اند، اظهارداشت: تربیت امامان جماعت باید با محوریت آشنایی آنها با شیوه های تربیت نسل نو در حوزه های علمیه مد نظر قرار گیرد .

قرائتی با تاکید بر اینکه درس مهارتهای پیش نمازی باید به عنوان درس رسمی در حوزه های علمیه مورد اهتمام باشد، افزود: امامان جماعت باید با حوصله فاضل و منظم و مرتبط با نسل جوان باشند .

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: به تازگی شیوه های جدید جذب نسل نو به نماز و روشهای تخصصی جذب این نسل در قم پیاده شده است .

وی گفت: آموزش و پرورش هم باید برای تقویت رابطه بین نسل نو و نماز برنامه ریزیهای جامعی داشته باشد .