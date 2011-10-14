بهره مندی 1300 نفر از خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر افشین وجدانی روشن در بازدید از آسایشگاه کهریزک کرج که به مناسبت هفته اسکان سالمندان انجام شد در جمع خبرنگاران گفت: این مرکز در سه بخش کودکان، سالمندان و ضایعات نخاعی خدمات ارائه می دهد و در بخش توانبخشی نیز اقداماتی مانند فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، کارگاه حافظه و ... به افراد مراجعه کننده خدمات ارائه می کند.

وی افزود: ظرفیت این مرکز 1330 نفر است و همچنین 80 سوئیت سالمندی نیز تکمیل شده که به زودی به بهره برداری می رسد.

وجدانی روشن تاکید کرد: این سوئیت ها برای سالمندانی که درآمد زیادی دارند و قصد دارند با واگذاری ملک خود دراین موسسه زندگی کنند آماده شده است که به این سالمندان علاوه بر خدماتی که در هتلینگ ارائه می شود اقداماتی مانند توانبخشی و درمانی نیز ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه روزانه 80 نفر برای دریافت خدمات توانبخشی به این مرکز مراجعه می کنند، اظهار داشت: هر فردی که به این موسسه می آید از 3 تا 6 ماه هفته ای یک یا دو بار از خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی بهره مند می شود.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک کرج گفت: این موسسه اولین مرکزی است که در بخش توانبخشی کودکان فعالیت می کند و با حضور مددکار، روانشناس و متخصص مربوطه بر روی گفتاردرمانی، شنوایی سنجی، تغذیه و کاردرمانی جسمی این کودکان انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکثر کودکانی که دارای اختلالات تکاملی هستند به این مرکز مراجعه می کنند و همچنین برای اولین بار کودکان اوتیس نیز می توانند از خدمات ما بهره مند شوند.

روشن گفت: بخش سوم مربوط به افراد دارای ضایعات نخاعی است که با مراجعه به این مرکز به صورت روزانه و یا مراقبت در منزل از خدمات ما بهره مند می شوند و همچنین بیماران دارای معلولیت عصبی ام اس نیز از این خدمات بهره مند می شوند.

این متخصص طب سالمندی تاکید کرد: در کشورهای دیگر بیشتر بر روی ارتقای سلامت افراد و بالا بردن کیفیت زندگی آنها کار می کنند اما در ایران بیشتر کار ما بر روی توانبخشی است.

وجدانی روشن به مناسب سازی محیط اشاره کرد و گفت: همه دستگاهها مانند وزارت مسکن، بهزیستی و سایر دستگاههایی که با معلولین سر و کار دارند باید نسبت به مناسب سازی محیط اقدام کنند به طوری که در جهت ایجاد فرصت های مساوی برای معلولین در کشور اقدامات لازم انجام شود.

دکتر لیلا شکوری پزشک سالمندان این مرکز در مورد بیماران مراجعه کننده به این مرکز نیز گفت: در ابتدا شناسایی سالمندان از طریق مددکاری انجام می شد اما در حال حاضر این افراد خودشان برای دریافت خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی به این مرکز مراجعه می کنند.

وی در مورد تغذیه سالمندان نیز گفت: با توجه به اینکه این موسسه در جایی نسبتا محروم واقع شده است به همین دلیل هفته ای یک بار یک وعده غذایی برای سالمندانی که به این مرکز مراجعه می کنند حاوی لبنیات، شیر، پنیر و ... است.

شکوری تاکید کرد: شایع ترین بیماری 90 درصد مراجعه کنندگان فشار خون، دیابت و درد زانو است. همچنین تفاوتی میان بیماری سالمندان زن و مرد نیز وجود ندارد.

همچنین دکتر لیلا تشکر نیز مسئول فنی ضایعات نخاعی این موسسه نیز گفت: بر اساس آخرین آمارهای موجود در مورد مراجعه کنندگان مشخص شد که از میان 100 بیمار مراجعه کننده 11 نفر زیر 17 سال، 83 نفر 17 تا 60 سال و 20 نفر نیز بالای 100 سال سن داشتند که 72 درصد مراجعه کنندگان را مردان و 28 درصد را زنان تشکیل می دهند.

وی افزود: از نظر سطح مالی درآمد 61 درصد زیر 100 هزار تومان درآمد ماهیانه شان بود، 14 درصد 100 تا 300 هزار تومان و 25 درصد نیز بالای 300 هزار تومان ماهانه درآمد داشتند.

این مسئول درمانگاه موسسه خیریه کهریزک کرج تاکید کرد: 11 درصد افراد مراجعه کننده شاغل، 89 درصد بیکار بودند و 80 درصد تحصیلات زیر دیپلم، 11 درصد دیپلم و 9 درصد نیز بالاتر از دیپلم بودند.

به گفته وی، 20 درصد مراجعه کنندگان مشکل ضایعه گردنی ، 38 درصد ضایعه سینه ای و 29 درصد نیز ضایعه کمری داشتند.

تشکر تاکید کرد: 12 درصد مراجعه کنندگان دارای معلولیت مادرزادی و 26 درصد سقوط از ارتفاع، 51 درصد تصادف یا برخورد با جسم سنگین ، 10 درصد بیماری نخاعی داشته اند و یک درصد نیز در اثر اصابت گلوله دچار معلولیت شده بودند.

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی موسسه خیریه کهریزک کرج نیز در مورد مراجعه کنندگان این مرکز گفت: این مرکز در سه حیطه سالمندان، اطفال و بالغین دارای ضایعات نخاعی خدماتی مانند توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مددکاری، روانشناسی، تغذیه و پرستاری خدمات ارائه می دهد.

دکتر علی شکری افزود: در گروه ضایعات نخاعی حدود 100 بیمار در مرکز خدمات دریافت می کنند و اطفال دارای مشکلات عقب ماندگی ذهنی و فلج مغزی نیز از خدمات این موسسه بهره مند می شوند.

وی در مورد کمبودهای این مرکز نیز گفت: در مورد برخی از مشکلات جراحی به خصوص مراقبت های مربوط به زخم که خارج از حیطه پرستاران است یکسری مشکلاتی وجود دارد که باعث می شود به خارج از مرکز برای مداوای بیمار ارجاع داده شود.

سالمندان مراجعه کننده به این مرکز از خدمات ورزشی، افزایش روحیه، آب درمانی ، کلاس های ورزشی، کارگاه حافظه و حل مسئله بهره مند می شوند به طوری که تمامی آنها از این خدمات ارائه شده راضی و خواستار افزایش تعداد کلاس های خود بودند.