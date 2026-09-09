سیدمهدی ابطحی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیر تحریم های دانشگاهی در تولیدات و رتبه علمی کشور، اظهار کرد: تولیدات علمی هم برای انجام پژوهش به حمایت نیاز دارد و هم به آزمایشگاههای فعال؛ همچنین باید شرایطی فراهم باشد که در مرحله پذیرش و انتشار مقالات، مانعی ایجاد نشود.
وی افزود: متأسفانه در برخی نقاط دنیا، علیرغم رعایت اصول و رفتار علمی مناسب، مقالات پژوهشگران ایرانی با محدودیت بیشتری برای چاپ مواجه میشوند و این مسئله یکی از نقاط مشکلزا در مسیر تولید و انتشار علم است.
معاون پژوهشی وزارت علوم ابراز امیدواری کرد با حضوری شدن دانشگاهها و فعال شدن آزمایشگاهها، تولیدات علمی کشور، بهویژه در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، افزایش یابد.
ابطحی ادامه داد: با توجه به گستردگی ظرفیتهای موجود برای انتشار مقالات علمی، امیدواریم تولیدکنندگان علم در کشور بتوانند مجلات و مجموعههایی را که رفتار غیرحرفهای دارند، با نشریات معتبر و حرفهای جایگزین کنند.
وی درباره تأثیر شرایط موجود بر جایگاه علمی ایران نیز گفت: برای قضاوت درباره آثار این شرایط هنوز زود است، چرا که فعالیتهای علمی امروز، آثار خود را در سال آینده نشان میدهند.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به هدفگذاری کشور برای دستیابی به رتبه چهاردهم علمی جهان، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، سرمایهگذاری بالای کشورهای رقیب، کاهش برخی حمایتها و همچنین تحریمهای موجود، انتظار داریم تولید مقالات علمی کشور با کاهش حدود دو تا سه درصدی مواجه شود.
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