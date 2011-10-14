وحدت ملی برای ملت ایران یک اصل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های امروز نماز جمعه مصلی قدس زاهدان اظهار داشت: اتهامات اخیر وزارت دادگستری آمریکا به ایرانیان مقیم آن کشور مبنی بر سوء قصد به جان سفیر عربستان و ترور وی بازی جدید این دولت مستکبر برای انحراف افکار ملتهایی است که به دنبال تحول در کشورشان هستند.

وی گفت: از آنجا که در ایام حج به سر می بریم و دو کشور ایران و عربستان معتقد به کعبه و کنگره بزرگ حج هستند، آمریکا با طراحی این نقشه در صدد خدشه وارد کردن به این رابطه بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر آمریکا با وارد کردن چنین اتهام ننگ آوری به ایران قصد داشته تا این واقعیت را که حکومت جمهوری اسلامی به الگویی برای کشورهای جهان تبدیل شده کتمان کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان بیان داشت: در این برهه از زمان ملتهای اروپایی، آمریکایی و عربی با الگو برداری از آرمانهای امام (ره)که بدون سلاح و تنها با اتکا به نیروی مردمی انقلابی ایجاد کرد درصدد ایجاد تحول برخاسته از اراده مردمی در کشورهایشان هستند.

وی با اشاره به روز جهانی استاندارد نیز افزود: امروز به برکت تلاش دست اندرکاران حوزه استاندارد کیفیت تولیدات داخل کشور در برخی جهات حرف اول را در جهان می زند اما متاسفانه هنوز مردم تولیدات بی کیفیت و گاهی تقلبی کشورهای دیگر را به برخی تولیدات داخل ایران ترجیح می دهند.

آیت الله سلیمانی با اشاره به روز جهانی نابینایان نیز اظهار داشت: متاسفانه امروزه فرد نابینا را با وجود مدارج تحصیلی بالا از استقرار در جایگاه های مدیریتی برحذر می دارند که باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کرد.