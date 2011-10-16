باهنر خواستار تعویق استیضاح وزیر اقتصاد شد/ وعده ارائه گزارش اختلاس تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه با اعلام تذکری از عدم اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد در هیئت رئیسه انتقاد کرد و خطاب به نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: آیا شما برای اعلام وصول استیضاح منتظر قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در صحن علنی مجلس هستید و یا می خواهید معطل کنید تا بودجه سال 91 مطرح شود و استیضاح وزیر استیضاح به فراموشی سپرده شود؟

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس تقاضای استیضاح باید به رئیس مجلس تقدیم شود بنده رئیس جلسه هستم، البته این مزاح بود. بنده در غیاب ریاست مجلس اختیارات رئیس را بر عهده دارم.

باهنر با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 مامور تهیه گزارش اختلاف و فساد مالی است، گفت: بنده نظارت کامل بر روند این گزارش دارم و کار در حال پیشرفت است.

وی افزود: کمیسیون اصل 90 فردا یا پس فردا گزارش را جمع‌بندی می‌کند تا به صحن علنی مجلس تقدیم شود.

باهنر با بیان اینکه پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 قوه مجریه مکلف به اقداماتی خواهد شد، گفت: قصد ما از عدم اعلام وصول استیضاح قبل از قرائت گزارش اصل 90 این است که کمیسیون اصل 90 و نمایندگان طراح استیضاح در قبال مسئله اختلاس عملکردی همگرا و همسو داشته باشند، طبق قانون اگر شما اصرار داشته باشید ما اعلام وصول می کنیم اما اجازه دهید عملکرد کمیسیون اصل 90 و طراحان استیضاح همسو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون اصل 90 بررسی اختلاس سه هزار میلیاردی را در دستور کار خود دارد. تعدادی از نمایندگان نیز طرح استیضاح وزیر اقتصاد را 19 مهر ماه تقریم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.