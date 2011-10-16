  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

سیدی:

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در مشهد برگزار می شود

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد با حضور 150 شرکت داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جزییات برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اظهار داشت: این نمایشگاه از 25 تا 29 مهرماه سال جاری در فضایی به مساحت 10 هزارمترمربع دایر می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به حضور شرکت هایی از استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و خراسان رضوی در این دوره از برگزاری نمایشگاه افزود: همچنین نمایندگانی از کشورهای ایتالیا، آلمان، انگلستان، چین، مالزی، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی، آمریکا و کشورهای آمریکای جنوبی در این نمایشگاه حضور دارند.

وی، ارائه لوازم خانگی ریز برقی، لوازم خانگی و تجهیزات ورزشی خانگی را از مهمترین زمینه های فعالیت شرکت کنندگان در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی عنوان کرد و افزود: چرخ خیاطی، ظروف کریستال، صوتی و تصویری، لوازم سرمایشی و گرمایشی، اجاق گاز، هود و تجهیزات آشپزخانه  نیز در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

سیدی با اشاره به اینکه نمایشگاه لوازم خانگی هر ساله با استقبال خوب شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان روبرو می شود، ادامه داد: نمایشگاه امسال در مقایسه با سال گذشته با رشد 90 درصدی تعداد شرکت کنندگان مواجه شده و امید است این روند در بازدیدکنندگان نیز مشاهده شود.

کد مطلب 1434432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها