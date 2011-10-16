سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جزییات برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اظهار داشت: این نمایشگاه از 25 تا 29 مهرماه سال جاری در فضایی به مساحت 10 هزارمترمربع دایر می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به حضور شرکت هایی از استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و خراسان رضوی در این دوره از برگزاری نمایشگاه افزود: همچنین نمایندگانی از کشورهای ایتالیا، آلمان، انگلستان، چین، مالزی، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی، آمریکا و کشورهای آمریکای جنوبی در این نمایشگاه حضور دارند.

وی، ارائه لوازم خانگی ریز برقی، لوازم خانگی و تجهیزات ورزشی خانگی را از مهمترین زمینه های فعالیت شرکت کنندگان در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی عنوان کرد و افزود: چرخ خیاطی، ظروف کریستال، صوتی و تصویری، لوازم سرمایشی و گرمایشی، اجاق گاز، هود و تجهیزات آشپزخانه نیز در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

سیدی با اشاره به اینکه نمایشگاه لوازم خانگی هر ساله با استقبال خوب شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان روبرو می شود، ادامه داد: نمایشگاه امسال در مقایسه با سال گذشته با رشد 90 درصدی تعداد شرکت کنندگان مواجه شده و امید است این روند در بازدیدکنندگان نیز مشاهده شود.