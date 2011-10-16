برگزاری مانور تیم بانوان جمعیت هلال احمر در گیلان

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با توجه به نوپا بودن تیم های بانوان در جمعیت هلال احمر افزایش سرعت و دقت، توانمندی بانوان، تمرین کارهای گروهی و عملیاتی برای حضور در حوادث و سوانح در کمترین زمان، ارائه خدمات مطلوب و موثر بانوان از اهداف برگزاری این مانور است.

وی اظهارداشت: شرکت کنندگان در مانور که همگی از بانوان توانمند و امدادگر هلال احمر در قالب تیم های ارزیاب، جستجو و نجات و راننده آمبولانس بودند، نجات، حمل مصدوم با برانکارد، اسکان اضطراری، انتقال مصدوم به آمبولانس و مراکز درمانی را تمرین کردند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: این مانور به همت جمعیت هلال احمر شفت و تیم بانوان این جمعیت که متشکل از 33 نفر بودند، برگزار شد.

حجاج بیت الله الحرام ازسوی پزشکان هلال احمر واکسینه شدند

وی ادامه داد: در مهر ماه امسال 200 نفر از زائران عتبات عالیات با مراجعه به جمعیت هلال احمر شهرستان انزلی از سوی پزشکان این جمعیت علیه بیماریهای واگیر دار واکسینه شدند.

محمدی همچنین یادآورشد: واکسیناسیون حجاج بیت الله الحرام در 16 شعبه جمعیت در سراسراستان و درمانگاه صلح جمعیت هلال احمر در رشت انجام می شود.

وی اظهارداشت: در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی جمعیت هلال احمر انزلی اقدام به برگزاری کلاسهای آموزش همگانی برای 55 نفر از کارکنان قرارگاه خاتم الانبیا (ص) منطقه حسن رود و بسیج و سپاه پاسداران انزلی و همچنین کلاس مقابله با حوادث طبیعی برای 30 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه کوثر توسط مربیان مجرب هلال احمر کرد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان هدف از برگزاری این دوره ها آشنایی با حوادث و سوانح احتمالی و ارتقای سطح آگاهی و نحوه مقابله با سوانح ذکر کرد.

وی افزود: به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزاری دوره آموزشی با عنوان " قبل، حین و بعد حادثه " دوره آموزشی با عنوان " قبل، حین و بعد حادثه " جمعیت هلال احمر در شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد.

محمدی گفت: دراین دوره آموزشی که با حضور فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه و 30 نفر از روسای ادارات این شهرستان برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با انواع حوادث و بلایای طبیعی و راههای مقابله با حوادث، خود امدادی و دیگر امدادی را به صورت تئوری و عملی توسط مربیان امداد و نجات جمعیت هلال احمر فرا گرفتند.

برگزاری کلاسهای آموزش همگانی هلال احمر درهفته کاهش اثرات بلایای طبیعی

وی بیان داشت: همچنین در این دوره آموزشی بسته های آموزشی شامل کتابهای با عناوین بی خطر برانیم، ماهیت زلزله، حوادث و بحران های طبیعی، کیف نجات خانواده و حمایت روانی دربین شرکت کنندگان توزیع شد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان یادآورشد: در پایان این دوره آموزشی فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه از تلاشهای جمعیت هلال احمر در بحث آموزشهای امدادی و ارائه خدمات به افراد جامعه قدردانی کرد و از روسای ادارات این شهرستان خواست تا در بحث فراگیری آموزش های امدادی بیش از پیش تلاش کنند.