سه هنرمند گیلانی از وزارت فرهنگ درجه هنری دریافت کردند

امید عزیزی در گفتگوبا خبرنگارمهر افزود: پس از بررسی دقیق 16 پرونده از هنرمندان در رشته های مختلف صنایع دستی در واحد توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در سال گذشته و ارسال به معاونت صنایع دستی کشور، پس از کار کارشناسی در شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، هنرمندان برجسته گیلانی برای دریافت درجه هنری معرفی شدند.

وی اظهارداشت: محمد محمدی دعویسرایی در رشته فرش دورو و برجسته دریافت کننده درجه دو هنری، کبری گلبندی در رشته رشتی دوزی دریافت کننده درجه سه هنری و محمد رمضانی در رشته حجاری سنتی دریافت کننده درجه چهار هنری از جمله این هنرمندان هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان به جشنواره آشنایی با توریسم فرهنگی و جاذبه های گردشگری اشاره کرد و گفت: در این زمینه غرفه ای با ارائه اقلام فرهنگی و تبلیغاتی اداره کل نظیر بروشور، کتابچه و لوح فشرده جاذبه های استان معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: خانه جهانگردی رشت با مشارکت در این جشنواره انواع صنایع دستی، سوغات بومی و جاذبه های گردشگری استان را در معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.