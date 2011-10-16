یک هزار دانش آموز اردبیلی به مناطق جنگی جنوب اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده در گردهمایی مشترک کاروان دانش آموزان استانهای اردبیل و گیلان در پادگان شهید حبیب الهی اهواز اظهار داشت: این دانش آموز از نواحی آموزشی اردبیل، پارس آباد، هیر، گرمی و انگوت به مناطق جنگی جنوب اعزان شده اند.

وی با اشاره به برگزاری یادواره شهید مرحمت بالازاده از شهدای دانش آموز استان اردبیل در آینده ای نزدیک، از دانش آموزان خواست در سال جهاد اقتصادی هر یک از آنها مانند این شهید در تمام عرصه های علمی و تربیتی حماسه آفرینی کرده و نام ایران اسلامی را در جهان به قله افتخار برسانند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه شعار سال تحصیلی جدید جهش علمی، تربیتی در راستای تحول بنیادین با تهذیب، تحصیل، ورزش در راستای اهداف نظام است، افزود: سربازان پرافتخار این جهاد و جهش علمی دانش آموزان هستید.



وی امنیت و آسایش امروز را مدیون شهدای هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و یادآور شد: در دوران دفاع مقدس معلمان و دانش آموزان نقش پیشرو را داشتند و در کنار روحانیت هم در پیروزی انقلاب اسلامی و هم در تثبیت انقلاب اسلامی سهیم بودند.

محمودزاده با اشاره به تقدیم 38 هزار شهید دانش آموز در دوران جنگ تحمیلی اضافه کرد: همان طوریکه دانش آموزان انقلاب را به پیروزی رساندند در مدیریت جهانی نیز دانش آموزان و معلمان باید نقش آفرینی کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اعزام هدفدار و منظم دانش آموزان به این مناطق ابراز داشت: دانش آموزان باید فرصتی را که پیش آمده غنیمت بشمارند و بهترین استفاده را از آن ببرند و با نگاه پرسشگر اندوخته های ارزشمند دفاع مقدس را فرا گیرند.

در ابتدای این مراسم نیز سرهنگ نادر قدیرزاده فرمانده اردوگاه راهیان نور استان اردبیل از آمادگی سپاه این استان برای اجرای طرح آموزش عملی درس آمادگی دفاعی در قالب کاروان راهیان نور برای دانش آموزان پسر و دختر خبر داد.

در این مراسم دانش آموزان استان از اروندکنار، یادمان شهدای والفجر 8، منطقه عملیاتی شلمچه و خرمشهر و... بازدید کردند.