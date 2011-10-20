به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه مجتمع فرهنگی تربیتی توحید قم اظهار داشت: اگر مثلث تربیت را ترسیم کنیم سه ضلع آن دستگاه تعلیم و تربیت کشور، نهاد مقدس خانواده و جامعه است.



وی با بیان اینکه هفته پیوند اولیا و مربیان سرآغاز تعامل اولیا در تعلیم و تربیت و فرآیند آموزش و پرورش است، اضافه کرد: خانواده تنها نهاد الهی است که به تمام نیازهای عاطفی، روانی، اجتماعی، اقتصادی،علمی، فرهنگی و سایر نیازهای یک انسان فرهیخته پاسخ می‌گوید.



وی ابراز داشت: امروزه آنچه که روح و روان دانش آموزان ما را به عنوان یک آسیب اجتماعی آزار می‌دهد، دوگانگی و چندگانگی روش‌های تربیتی بین نهاد خانواده و دستگاه تعلیم و تربیت است.



جعفری افزود: مهمترین وظیفه انجمن اولیا مربیان مدارس همسوی و یکسان سازی روش‌های تربیتی بین خانواده و مدرسه است.

معاون اولیا، مربیان و خانواده وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف اولا نیازمند یک تغییر نگرش، نگاه و مهندسی مجدد در فرهنگ عمومی جامعه هستیم.



انجمن اولیا و مربیان باید در سه سطح آموزشی، پرورشی و عمرانی فعالیت کنند



وی ابراز داشت: هنوز هم در ذهن بسیاری از اولیا و مسئولان مدارس، بهره مندی از مشارکت اولیا را از بعد عمرانی و کمک مالی می‌پندارند، در صورتی که انجمن اولیا و مربیان باید در سه سطح آموزشی، پرورشی و عمرانی فعالیت کنند.



معاون اولیا، مربیان و خانواده وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: باید بستری فراهم شود که از مهارت و توانمندی‌های اولیا در امر نظارت، ارزشیابی، آموزش و تعلیم و تربیت استفاده شود.



وی گفت: تشکیل اتاق فکر اولیا در مدارس می‌تواند بستری را فراهم کند که از توانمندی و تخصص دانش آموزان، اولیا، مدیران و مدربیان مدارس استفاده شود.



16 هزار مدرسه غیر دولتی در سطح کشور وجود



جعفری با اشاره به اینکه بخشی از مشارکت مردمی در تعلیم و تربیت، ایجاد مدارس غیر دولتی است، اضافه کرد: 16 هزار مدرسه غیر دولتی در سطح کشور وجود دارد که یک میلیون و 600 هزار دانش آموز و 120هزار همکار فرهنگی مشغول خدمت هستند.



وی ابراز داشت: 56 هزار کلاس درس در مدارس غیر دولتی وجود دارد که هشت و 66 صدم جمعیت دانش آموزان کشور را دانش آموزان مدارس غیر دولتی تشکیل می‌دهند و همچنین 95 درصد از موسسان مدارس غیر دولتی از فرهنگیان هستند.



معاون اولیا، مربیان و خانواده وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: 30 درصد موسسان مدارس غیر دولتی اشخاص حقوقی و 70 درصد نیز حقیقی هستند، 20 درصد از مکان مدارس غیر دولتی احداثی، 40 درصد خریداری شده و 40 درصد نیز استیجاری است.



وی در خصوص خدمات ارائه شده توسط مدارس غیر دولتی افزود: ارتقای کیفیت تحصیلی، افزایش مشارکت مردمی، ارائه الگوی آموزشی برای مدارس دولتی، ایجاد فضای رقابت سالم در بین مدیران مدارس از جمله خدمات مدارس غیر دولتی است.

