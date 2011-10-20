به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه مجتمع فرهنگی تربیتی توحید قم اظهار داشت: اگر مثلث تربیت را ترسیم کنیم سه ضلع آن دستگاه تعلیم و تربیت کشور، نهاد مقدس خانواده و جامعه است.
وی با بیان اینکه هفته پیوند اولیا و مربیان سرآغاز تعامل اولیا در تعلیم و تربیت و فرآیند آموزش و پرورش است، اضافه کرد: خانواده تنها نهاد الهی است که به تمام نیازهای عاطفی، روانی، اجتماعی، اقتصادی،علمی، فرهنگی و سایر نیازهای یک انسان فرهیخته پاسخ میگوید.
وی ابراز داشت: امروزه آنچه که روح و روان دانش آموزان ما را به عنوان یک آسیب اجتماعی آزار میدهد، دوگانگی و چندگانگی روشهای تربیتی بین نهاد خانواده و دستگاه تعلیم و تربیت است.
جعفری افزود: مهمترین وظیفه انجمن اولیا مربیان مدارس همسوی و یکسان سازی روشهای تربیتی بین خانواده و مدرسه است.
معاون اولیا، مربیان و خانواده وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف اولا نیازمند یک تغییر نگرش، نگاه و مهندسی مجدد در فرهنگ عمومی جامعه هستیم.
انجمن اولیا و مربیان باید در سه سطح آموزشی، پرورشی و عمرانی فعالیت کنند
وی ابراز داشت: هنوز هم در ذهن بسیاری از اولیا و مسئولان مدارس، بهره مندی از مشارکت اولیا را از بعد عمرانی و کمک مالی میپندارند، در صورتی که انجمن اولیا و مربیان باید در سه سطح آموزشی، پرورشی و عمرانی فعالیت کنند.
معاون اولیا، مربیان و خانواده وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: باید بستری فراهم شود که از مهارت و توانمندیهای اولیا در امر نظارت، ارزشیابی، آموزش و تعلیم و تربیت استفاده شود.
وی گفت: تشکیل اتاق فکر اولیا در مدارس میتواند بستری را فراهم کند که از توانمندی و تخصص دانش آموزان، اولیا، مدیران و مدربیان مدارس استفاده شود.
16 هزار مدرسه غیر دولتی در سطح کشور وجود
جعفری با اشاره به اینکه بخشی از مشارکت مردمی در تعلیم و تربیت، ایجاد مدارس غیر دولتی است، اضافه کرد: 16 هزار مدرسه غیر دولتی در سطح کشور وجود دارد که یک میلیون و 600 هزار دانش آموز و 120هزار همکار فرهنگی مشغول خدمت هستند.
وی ابراز داشت: 56 هزار کلاس درس در مدارس غیر دولتی وجود دارد که هشت و 66 صدم جمعیت دانش آموزان کشور را دانش آموزان مدارس غیر دولتی تشکیل میدهند و همچنین 95 درصد از موسسان مدارس غیر دولتی از فرهنگیان هستند.
معاون اولیا، مربیان و خانواده وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: 30 درصد موسسان مدارس غیر دولتی اشخاص حقوقی و 70 درصد نیز حقیقی هستند، 20 درصد از مکان مدارس غیر دولتی احداثی، 40 درصد خریداری شده و 40 درصد نیز استیجاری است.
وی در خصوص خدمات ارائه شده توسط مدارس غیر دولتی افزود: ارتقای کیفیت تحصیلی، افزایش مشارکت مردمی، ارائه الگوی آموزشی برای مدارس دولتی، ایجاد فضای رقابت سالم در بین مدیران مدارس از جمله خدمات مدارس غیر دولتی است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون اولیا، مربیان و خانواده وزارت آموزش و پرورش از دو گانگی و یا حتی چندگانگی در روش تربیت در خانواده و نظام آموزشی به عنوان یک آسیب اجتماعی نام برد که موجب آزار روح دانشآموزان میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه مجتمع فرهنگی تربیتی توحید قم اظهار داشت: اگر مثلث تربیت را ترسیم کنیم سه ضلع آن دستگاه تعلیم و تربیت کشور، نهاد مقدس خانواده و جامعه است.
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