به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی حسینی شامگاه شنبه در نشست بررسی مطالبات مقام معظم رهبری در زمینه آموزش حوزههای علمیه که در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سفر سال گذشته به قم تصریح کرد: یکی از مسائل مطرحشده از سوی ایشان در این سفر، ضرورت پاسخگویی حوزه به نیازهای نوبهنو در مسائل گوناگون دنیا به عنوان صادرات قم بود.
وی افزود: در این زمینه معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران اقدام به تهیه طرح بازنگری در نظام تعلیم و تربیت کرده است که این طرح از سال 89 آغاز شده است و تا پایان سال جاری نتایج اولیه آن ارائه میشود.
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران اجرای طرح آسیبشناسی برنامه درسی حوزههای علمیه خواهران را از دیگر اقدامات این مرکز در راستای ضرورت پاسخگویی به نیازهای نوبهنو در مسائل گوناگون دانست.
وی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری در مورد تحول در حوزههای علمیه تصریح کرد: تحول در کلام رهبری به معنای یک حرکت نو به نو اجتهادی و محتوایی است که حوزه باید به سه نیاز درون حوزه، نظام اسلامی و جهان اسلام پاسخگو باشد.
وی در ارتباط با پاسخ حوزه به مسائل نو به نو در دنیا افزود: تبین معرفتشناسی اسلام، تفکر سیاسی و اقتصادی اسلام، نظام تعلیم و تربیت و مفاهیم اخلاقی و معنوی از جمله مصادیق پاسخ حوزه به این مسائل جدید در دنیا است.
معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اقدامات این معاونت در راستای مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه اظهار داشت: اقدامات این معاونت در راستای تحول در نظام اداری، نظام محتوایی و نظام رفتاری و اخلاقی تعریف شده است.
وی افزود: تحول در نظام اداری در سه بخش تحول در منابع انسانی، ساختار مدیریتی و تشکیلاتی و تحول در روالها و روشها تعریف شده است.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به لزوم تحول در نظام محتوایی حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: تربیت طلاب خواهر به میزان نیاز در فضای کشور، توسعه رشتههای مختلف آموزشی، تکمیل هرم آموزشی حوزههای علمیه خواهران با طراحی و راهاندازی سطح چهار، ارتقاء کیفی برنامههای در حال اجرا، تدوین متون آموزشی متناظر با عناوین درسی، تنوع در روشها و شیوههای آموزشی و بازنگری جامع در نظام تعلیم و تربیت حوزههای علمیه از جمله ابعاد تحول در نظام محتوایی حوزههای علمیه خواهران به حساب میآید.
وی افزود: تحول در نظام رفتاری و اخلاقی، رشد روز افزون اخلاق و معنویت در حوزه را به همراه خواهد داشت و غفلت از آن ضررهای جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران اقدامات این معاونت در زمینه پیگیری تحول در حوزه را شامل طراحی نظام آموزشی جدید و نیز بازنگری در برنامههای درسی موجود با تاکید بر مولفههای تحول برشمرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از اجرای طرح آسیبشناسی برنامه درسی حوزههای علمیه خواهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی حسینی شامگاه شنبه در نشست بررسی مطالبات مقام معظم رهبری در زمینه آموزش حوزههای علمیه که در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سفر سال گذشته به قم تصریح کرد: یکی از مسائل مطرحشده از سوی ایشان در این سفر، ضرورت پاسخگویی حوزه به نیازهای نوبهنو در مسائل گوناگون دنیا به عنوان صادرات قم بود.
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