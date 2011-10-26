به گزارش خبرنگار مهر، جلسه 699 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزارشد و در این جلسه "سند راهبردی علوم و فناوریهای شناختی" به تصویب رسید.
علوم و فناوریهای شناختی در سند نقشه جامع علمی کشور جزء اولویتهای اول است و توسعه آن ضرورت دارد. برخی از اهداف تصویب این سند شامل تولید و توسعه نظریههای علمی در باب کارکردهای ذهن و چگونگی شناخت و رابطه آن با مغز در حوزه علوم شناختی بر اساس مبانی انسانشناسی اسلام در زمینه ماهیت نفس، ذهن و کارکردهای آن است.
همچنین تولید و توسعه علوم پایه در زمینه مطالعات مغز و کارکردهای شناختی، دستیابی و توسعه روشهای پرورش و تقویت توانمندیها و کارکردهای شناختی، بهرهبرداری و توسعه فناوریها و ابزارهای واسط مغز و رایانه و انسان و ماشین از دیگر اهداف این سند است.
دستیابی و توسعه روشهای درمان نابهنجاریهای روانی و اصلاح کاستیهای شناختی، دستیابی و توسعه سامانههای مصنوعی الهام گرفته از سامانههای شناختی و مغز، کسب رتبه اول منطقهای و مرجعیت علمی در عرصه علوم فناوریهای شناختی نیز از جمله اهداف تصویب این سند.
علوم شناختی به مطالعه کارکردهای شناختی ذهن و مغز و توسعه فناوریهای برگرفته از این دانش نو میپردازد و بدین لحاظ دانشی نو، پویا و آیندهساز است که امید میرود در تعامل با سایر دانشهای نو و فناوریهای همگرا چون زیستفناوری، فناوری نانو و فناوری اطلاعات به ارتقای کیفیت زندگی بشر، رفع کاستیهای ناشی از آسیب مغزی، تولید سامانههای هوشمند و استفاده بهینه از ذهن و قوای فکری انسان بیانجامد.
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