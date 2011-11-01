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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۵

مخالفت با جنبش‌ وال ‌استریت اسقف کلیسای سنت ‌پل را وادار به استعفا کرد

مخالفت با جنبش‌ وال ‌استریت اسقف کلیسای سنت ‌پل را وادار به استعفا کرد

در پی مخالفت سر اسقف کلیسای سنت پل لندن با تظاهرات مخالفان سرمایه داری و جنبش وال استریت وی تحت انتقادات شدید مجبور به استعفا از سمت خود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "گرایم نولس" (Graeme Knowles) به دلیل حمایت از اقدامات علیه فعالان ضد دولتی موجب تنفر و بیزاری مخالفان و انتقاد آنها قرار گرفت و در نهایت مجبور به استعفا از سمت خود شد.

این سر اسقف که روز یکشنبه به دلیل ازدحام معترضین در برابر کلیسا نتوانست دعای روز یکشنبه را برگزار کند و از این حیث هزاران دلار متضرر شده بود در یک سخنرانی به معترضین به نظام سرمایه داری گفته بود که آنها نمی توانند با این اعتراضات کاری از پیش ببرند.

نولس از درخواستها برای اخراج معترضان که ابتدا از سوی "جیلز فریزر" یک اسقف دیگر اعلام شده بود حمایت کرده است.

روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری کناره گیری "نولس" را خبری غم انگیز توصیف کرد.

کد مطلب 1449102

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