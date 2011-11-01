آرسنال قصد دارد "لوکاس پودولسکی" را به خدمت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، توپچی‌ها نگران آینده "رابین فن پرسی" هستند که 18 ماه از قراردادش با این تیم باقی مانده است و به همین خاطر بار دیگر علاقه خود را به جذب ملی پوش 26 ساله کلن ابراز داشته‌اند.

آخرین اخبار رسیده از آلمان حاکی از آن است که آرسن ونگر سرمربی آرسنال نماینده خود را برای تماشای بازی‌های کلن در این فصل به آلمان فرستاده است.

پودولسکی در یک مقطع سه ساله بین سال‌های 2006 تا 2009 به بایرن مونیخ پیوست و در 72 بازی که برای این تیم انجام داد موفق شد 15 گل به ثمر برساند. او به دلیل نیمکت نشینی در آلیانس آره نا این تیم را ترک کرد و بار دیگر به کلن بازگشت.