825 دستگاه کامیون جدید وارد ناوگان باری خراسان شمالی شد

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر شمار ناوگان باری فعال استان 13 هزار و 243 دستگاه است که میانگین عمر متوسط این ناوگان 11.9 سال است.

وی با بیان اینکه 228 دستگاه از این ناوگان بالای 40 سال کارکرد عمر داشتند، تصریح کرد: در راستای نوسازی این ناوگان ورود 51 دستگاه کامیون صفر به این ناوگان در سال جاری هدفگذاری شد که تا کنون 825 دستگاه کامیون صفر به استان وارد و برای آنها کارت هوشمند صادر شده است.

وی یادآور شد: در راستای این نوسازی 600 تا 800 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 50 تا 150 میلیون ریال نیز تسهیلات بلاعوض از سوی سازمان راهداری به مالکان اعطا شد.

این مسئول در ادامه در خصوص ناوگان حمل و نقل مسافری برون شهری استان نیز عنوان کرد: 697 دستگاه اتوبوس در استان با میانگین عمر 11.2 سال فعالیت دارند که 31 دستگاه از این اتوبوسها بالای 25 سال عمر داشته اند.

وی گفت: در راستای نوسازی اتوبوسهای فرسوده بالای 25 سال ، ورود 10 دستگاه اتوبوس صفر به ناوگان حمل و نقل مسافری برون شهری استان در سال جاری هدفگذاری شد که تا کنون 15 دستگاه اتوبوس صفر به استان وارد و برای آنها کارت هوشمند صادر شده است.

وی یادآور شد: به منظور نوسازی اتوبوسهای بالای 25 سال، مالکین به کارخانجات سازنده معرفی شدند.

علاوه بر این، سبحانی شمار ناوگان مینی بوسی استان را هزار و 18 دستگاه با میانگین عمر 18.6 سال بیان کرد و گفت: 198 دستگاه مینی بوس در استان بالای 30 سال عمر داشته اند.

وی افزود: در سال جاری ورود 28 دستگاه مینی بوس صفر به ناوگان حمل و نقل برون شهری استان هدفگذاری شد که تا کنون 14 دستگاه مینی بوس صفر به این ناوگان وارد و برای آنها کارت هوشمند صادر شده است.

وی بیان کرد: در راستای نوسازی مینی بوسهای فرسوده، به مالکین 200 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 110 میلیون ریال نیز تسهیلات بلاعوض اعطا شد.

وی در خصوص خود روهای سواری کرایه فعال در جاده های برون شهری استان نیز عنوان کرد: در حال حاضر 654 دستگاه سواری کرایه با میانگین عمر سه سال در ناوگان حمل و نقل مسافری برون شهری استان فعالیت دارند.

سرپرست ادراه کل حمل و نقل و پایانه های استان در خاتمه در خصوص ساخت پایانه مسافربری شهر بجنورد، اعلام کرد: تا کنون برای ساخت این پروژه 68 میلیارد ریال هزینه شده است هر چند ساخت این پروژه در حال اجرا است، با این وجود، این پروژه به 210 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.