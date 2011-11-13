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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

تشکیل صندوق حمایت از کشاورزی گنبد 10 میلیارد ریال سرمایه اولیه نیاز دارد

تشکیل صندوق حمایت از کشاورزی گنبد 10 میلیارد ریال سرمایه اولیه نیاز دارد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی گنبد کاووس گفت: سرمایه اولیه مورد نیاز برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 10 میلیارد ریال است.

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 49 درصد این سرمایه باید توسط دولت و مابقی توسط تشکل های بخش کشاورزی تامین شود.

وی اظهار داشت: با هدف تقویت بخش کشاورزی و حمایت از بهره برداران این بخش، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان تشکیل می شود.

وی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را به عنوان بازوی توسعه سرمایه گذاری برای کشاورزان دانست و افزود: با راه اندازی این صندوق زمینه خدمت رسانی به کشاورزان از طرف خود کشاورزان مهیا می شود.

قاضی بیان داشت: موضوع منابع تنها ابزار کار است و مهم داشتن برنامه برای کار است و باید برای محقق شدن برنامه از ابزار و منابع در قانون استفاده کرد.

مدیرجهاد کشاورزی گنبد کاووس افزود: برای تامین سرمایه مورد نیاز توسط دولت با نماینده مردم در مجلس و فرماندار شهرستان رایزنیهایی صورت گرفته و قول مساعد آنان اخذ شده است.

وی یادآورشد: برای تامین سرمایه توسط تشکل های بخش کشاورزی در جلسه ای در ماه جاری، میزان سهام قابل توجه توسط هر تشکل به آنان اعلام می شود.

گفتنی است 65 تشکل کشاورزی در گنبد کاووس فعال است.

کد مطلب 1459457

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