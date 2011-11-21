سیستان و بلوچستان تشنه کتابخانه تخصصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی عصر یکشنبه در دیدار با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: سیستان و بلوچستان از سرمایه گرانبهای فرهنگی برخوردار است که این پتانسیل تاکنون کشف نشده است.

وی گفت: با راه اندازی کتابخانه در فضای سبز می توان بخشی از تنش های بین مردم که نشات گرفته از خشکسالی است را کاهش داد.

وی به فعال و فراگیر کردن انجمن کتابخانه ها تاکید کرد و افزود: انجمن کتابخانه ها باید در دانشگاه ها، مدارس و مساجد فراگیر و فعال شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان وجود کتابخانه تخصصی را بیانگر رشد عقلی جامعه دانست و بیان داشت: فرهنگ استان را باید با ایجاد کتابخانه های تخصصی مانند کامبوزیا به سراسر کشور معرفی کنیم.

وی با بیان این که از ظرفیت های مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای توسعه کتابخانه ها استفاده شود، گفت: فریاد مظلومیت کتابخانه ها را در جلسات شورای اداری به گوش همگان برسانید.

وی با تاکید بر اینکه انجمن های کتابخانه ها شکل واقعی خود را پیدا کنند، افزود: در حال حاضر کتابخانه ای در استان به معنی واقعی کلمه نداریم بنابراین باید با توسعه انجمن ها فضای کتابخانه ها را سودمند کرد.

آیت الله سلیمانی با اشاره به اینکه فرهنگ مطالعه را باید در بین خانواده ها تعمیم دهیم، اظهار داشت: کارگاه آموزشی جهت نگهداری و چینش کتاب در استان باید دایر شود.

وی گفت: از فضاهای عمومی که گاهی فقط یک ماه در طول سال از آن ها استفاده می شود برای ارتقا فرهنگ کتابخانه ها استفاده شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با بیان اینکه 48 باب چاپخانه و انتشارات، 120 کتاب فروشی و 63 کتابخانه باز در استان وجود دارد، بیان داشت: 52 عنوان کتاب در حوزه فرهنگی و هنری و مسائل اجتماعی و اقتصادی در استان چاپ و منتشر شده است.

عباس دانشی برنامه هفته کتاب در سالجاری را در استان تشریح کرد و گفت: نواخته شدن زنگ مطالعه در مدارس، اهدا 90 هزار جلد کتاب به کتابخانه ها، مساجد و سازمان ها، گسترش کتابخانه باز و تقدیر از خادمین عرصه کتاب از جمله برنامه های هفته کتاب در سیستان و بلوچستان بود که بخشی از آنها اجرایی شده است.

وی به فعالیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان طی دو ماه گذشته اشاره کرد و افزود: جشنواره فضائل رضوی، جشنواره تئاتر، اعزام دو نمایش تئاتر استان به جشنواره تئاتر فجر و... از جمله برنامه های این اداره کل بوده است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی سیستان‌ و بلوچستان نیز در این مراسم توسعه انجمن های کتابخانه ها و سند مطالعه مفید را دو شاخصه مهم و سند راهبردی کتابخانه های عمومی استان دانست و اظهار داشت: 36 نفر کارشناس طی دو سال گذشته جذب کتابخانه های عمومی استان شدند.

اسفندیار زیدآبادی از وجود 48 انجمن کتابخانه ها در استان خبر داد و گفت: امیدواریم با مدیریت جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان مکان اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان تغییر یابد تا همکاران بتوانند در فضای مناسب به کار خود ادامه دهند.