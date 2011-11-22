انتقال آب شرب شهرهای مازندران 100 میلیارد اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدوی عصر سه شنبه در جلسه بزرگداشت هفته بسیج افزود: در حوزه آبرسانی برای انتقال آب شرب شهرهای گروه الف از سد آیت ‌الله صالحی مازندرانی به بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده که امسال تنها 10میلیون تومان اعتبار به این امر تخصیص یافته است.

مهدوی تصریح کرد: شهرستان بابل تا قبل از دولت نهم از بسیاری از نعمت‌های موجود بی‌بهره بود به طوریکه بهره ‌مندی بابل در حوزه گازرسانی تنها 22 درصد بوده که در حال حاضر به 44 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از تسهیلات بانکی گازرسانی به 137 روستا و شهر بابل در حال انجام است، بیان داشت: در سفر اخیر به تهران بیش از 10 میلیارد تومان برای ادامه پروژه گازرسانی بابل اعتبار دریافت کردیم تا 90 درصد روستاهای حوزه دشت بابل از نعمت گاز بهره ‌مند شوند.

فرماندار بابل افزود: در هفته بسیج برای 11 روستا حوزه بندپی غربی پیمانکار انتخاب شد و به‌ زودی در روستای شهید آباد کلنگ آغاز پروژه به زمین زده می‌شود.

مهدوی با اشاره به نقش مهم بسیج در ادارات افزود: از روسای ادارات تقاضا داریم از توانمندی‌های عوامل و نیروهای بسیج خود نهایت استفاده را ببرند، زیرا بسیج دارای ظرفیت‌هایی بوده که تنها یک درصد این ظرفیتها کشف شده و بسیج ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری دارد که تاکنون کشف نشده است.

وی افزود: وظیفه مسئولان دفاع از ارزشها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

فرماندار بابل بیان داشت: نه تنها خود به این اصل پایبند هستیم بلکه از همه مسئولان می‌خواهیم به این اصل مهم توجه کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان دارای استراتژی خاصی هستند که میز کار و اتاق فکر از جمله آنها بوده و ما اتاق فکر را شروع می‌کنیم تا میز کار ما را تقویت کند.