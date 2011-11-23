تالار شهیدان نژاد فلاح کرج به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دادگو با اعلام این خبر گفت: جلوگیری از استهلاک این ساختمان جامع که کاربردهای بسیاری نیز دارد از خروجیهای مهم طرح واگذاری تالار است.

وی با اشاره به حجم بالای استفاده از تالار شهیدان نژاد فلاح برای امور فرهنگی و فرسایش تدریجی ساختمان این تالار افزود: با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر کرج این تالار از اول محرم تحت اجرای عملیات بازسازی قرار می گیرد.

دادگو بیان کرد: تالار شهیدان نژاد فلاح پس از بازسازی و مرمت تحت نظارت شورای شهر در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه، منفعت شهروندان از اولویت های مهمی است که اعضای شورای شهر برای تحقق آن زمینه های مساعدی را فراهم می آورند، افزود: بدون شک شهر و شهروندان از اجرایی کردن طرح واگذاری تالار شهیدان نژاد فلاح منتفع می شوند.

این مسئول، تالار شهیدان نژاد فلاح را بستر معقول و مناسبی برای انجام فعالیتهای مختلف فرهنگی دانست و گفت: در اختیار قرار دادن این تالار به بخش خصوصی موجب افزایش کارایی تالار در بحث انجام امور فرهنگی است.

دادگو در تشریح مختصات این تالار فرهنگی اجتماعی، بیان کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع و بازیر بنای 11 هزار متر مربع احداث شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به ساختمان اداری شورای شهر به عنوان بخشی از ساختمان تالار شهیدان نژاد فلاح، افزود: مساحت این ساختمان اداری پنج هزار متر مربع است که در سال 82 افتتاح شد.

دادگو با بیان اینکه، ساختمان تالار شهر در مساحت شش هزار متر مربعی ایجاد شده است، افزود: اعتبار صرف شده برای احداث این مجموعه فرهنگی 78 میلیون ریال از محل بودجه شهرداری است.

وی اظهارداشت: تالار نژاد فلاح یکی از بزرگترین مجموعه های فرهنگی کشور می باشد که با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوریها، طراحی و تجهیز شده است.

این مسئول با اشاره به امکانات منحصر به فرد این تالار عنوان کرد: سالن همایش چند منظوره با ظرفیت یک هزار و 350 نفر، چهار سالن آموزشی با ظرفیت هر سالن یکصد و 10 نفر، سیستم های نور پردازی مدرن، دکوراسیون و چیدمان داخلی مطلوب از امکانات این تالار است.