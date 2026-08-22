۲۴ طرح حوزه آبرسانی در ایلام آماده افتتاح و کلنگ زنی است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اشاره به برنامههای این شرکت برای هفته دولت، اظهار کرد: همزمان با این ایام، مجموعاً ۲۴ طرح آب و فاضلاب شهری و روستایی در سطح استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود؛ بدون شک این طرحها، بخشی از برنامههای توسعهای این شرکت برای ارتقاء سطح خدماترسانی در مناطق شهری و روستایی محسوب میشوند.
وی افزود: از مجموع طرحهای پیشبینیشده، ۱۹ طرح با هزینه اجرایی ۱۸۶ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۵ طرح دیگر نیز با اعتباری بیش از ۳۷ میلیارد تومان آغاز خواهد شد که این اعتبارات، از محل منابع ملی، استانی و مشارکت دستگاههای اجرایی تأمین شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، این طرحها را شامل بخشهای مختلفی از جمله تأمین، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی، توسعه زیرساختهای مرتبط با نهضت ملی مسکن، احداث و تکمیل مخازن ذخیره آب، حفر و تجهیز چاهها، اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده و بهسازی چشمهها دانست و گفت: این اقدامات، گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت و پایداری خدمات آب و فاضلاب در سطح استان است.
محمدی با اشاره به اینکه با بهرهبرداری از طرحهای پیشبینیشده، بیش از ۳۰ هزار نفر از جمعیت استان از مزایای این پروژهها بهرهمند خواهند شد، تصریح کرد: این طرحها، ضمن افزایش ظرفیت تأمین و ذخیره آب، نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از فرسودگی زیرساختها ایفا میکنند و سطح خدماترسانی در مناطق شهری و روستایی را به طور محسوسی ارتقا میدهند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه و تقویت زیرساختهای آب و فاضلاب، از الزامات اساسی برای تأمین پایدار خدمات و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی و توسعهای استان است، خاطرنشان کرد: اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده و بهسازی تأسیسات آب و فاضلاب، ضمن کاهش مشکلات ناشی از فرسودگی زیرساختها، زمینه ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان در مناطق مختلف استان را فراهم میکند.
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