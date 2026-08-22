به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در مراسم گرامیداشت روز پزشک که در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار شد، با تبریک حلول ماه ربیعالاول و سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)، یاد شهدای دفاع از میهن، بهویژه شهدای حوزه سلامت را گرامی داشت.
وی با تبریک روز پزشک و داروساز و سالروز میلاد حکیم ابوعلی سینا و محمد بن زکریای رازی اظهار کرد: روز پزشک تنها روز تکریم یک حرفه یا یک صنف نیست، بلکه روز تکریم عظمت تمدن ایران در حوزه پزشکی و افتخار همه ایرانیان به این سرمایه عظیم تاریخی، علمی و تمدنی است.
رئیسزاده دستاوردهایی همچون پوشش کامل واکسیناسیون کودکان، درمان ناباروری، خدمات مربوط به مادران باردار، پیوند اعضا، سلولدرمانی، ژندرمانی، تولید داروهای بیوتکنولوژیک، جراحیهای پیچیده قلب و عروق، پیوند کبد و کلیه، کاهش مرگومیر کودکان زیر پنج سال و دسترسی گسترده به نیروی ماهر برای زایمان را بخشی از ظرفیتهای غرورآفرین نظام سلامت کشور برشمرد.
وی افزود: برای نمونه، در مطالعات درمانی ضایعات نخاعی طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر محوریت علمی در شبکه جهانی، پس از دانشگاه هاروارد در جایگاه دوم قرار گرفته است. اینها فقط چند رتبه نیست، بلکه نشانه ظرفیت علمی یک ملت است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به نقش جامعه پزشکی در بحرانهای مختلف کشور، از دوران دفاع مقدس تا همهگیری کرونا و شرایط جنگی اخیر، تصریح کرد: جامعه پزشکی نشان داده است که سلامت بخشی از زیرساخت تابآوری، امنیت و اقتدار ملی ایران است؛ بیمارستانی که زیر بمباران همچنان استوار میایستد، پزشکی که محل خدمت خود را ترک نمیکند، داروخانهای که ارائه دارو را متوقف نمیسازد و نیروهای اورژانسی که در دشوارترین شرایط بر بالین بیمار و مصدوم حاضر میشوند، همه بخشی از قدرت ملی کشور هستند.
رئیسزاده همچنین از اقدام دولت چهاردهم در ابلاغ تعرفههای پزشکی مطابق قانون و پیش از پایان سال در دو سال اخیر قدردانی کرد و گفت: این اقدام با تأکید رئیسجمهور، همت وزیر بهداشت و توجه معاون اول رئیسجمهور به سرانجام رسید؛ هرچند تأخیرهای هشت تا ۹ ماهه برخی سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات، بخش مهمی از اثربخشی این اقدام را خنثی کرده است.
وی با بیان اینکه طرح چالشهای نظام سلامت به معنای نفی امید نیست، اظهار کرد: گفتن از مشکلات برای ساختن تصویری ناتوان نیست؛ بلکه بیان مشکلات نشاندهنده ایمان به امکان اصلاح آنهاست. جامعه پزشکی با وجود محدودیت منابع و دشواریهای اقتصادی، همچنان استوار ایستاده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: کیفیت آموزش پزشکی، خشونت علیه جامعه پزشکی، معماری حقوقی قدیمی نظام سلامت، مداخلات افراد فاقد صلاحیت و شبهعلم، اقتصاد ناپایدار سلامت، حکمرانی نیمهآشفته سلامت دیجیتال، بلاتکلیفی گردشگری سلامت و کمبود سرمایهگذاری در فناوریهای نوین دارویی، ژندرمانی و سلولدرمانی از جمله تهدیدهای جدی پیش روی نظام سلامت است.
درخواست بازگشت ظرفیت پذیرش پزشکی به سال ۱۴۰۰
رئیسزاده با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: افزایش ظرفیت چهار سال اخیر بدون توسعه متناسب استاد، فضای آموزشی، بیمارستان و تخت، کمر کیفیت آموزش پزشکی در دانشگاههای کشور را خم کرده است.
وی افزود: فشار برای تسهیل ورود افراد به رشتههای پزشکی و انتقال دانشجویان از برخی دانشگاههای خارجی نیز میتواند استانداردهایی را که طی دههها برای آنها زحمت کشیدهایم، تضعیف کند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: داشتن مدرک الزاماً به معنای صلاحیت ورود به حرفه نیست و کیفیت پزشکی خط قرمز سلامت مردم است.
وی خطاب به رئیسجمهور گفت: از شما به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصرانه میخواهیم ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به سال ۱۴۰۰ بازگردد و تعیین ظرفیت متناسب با امکانات، به اختیار کارشناسی وزارت بهداشت واگذار شود. این تصمیم نه اعتبار مالی میخواهد و نه زمان؛ فقط تصمیم قاطع و شجاعانه رئیسجمهور و حمایت ایشان را لازم دارد.
ضرورت بازآفرینی نظام حقوقی سلامت
رئیسزاده با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین حوزه سلامت اظهار کرد: نظام سلامت قرن جدید را نمیتوان با معماری حقوقی متعلق به دهههای قبل اداره کرد. هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال، پزشکی از راه دور، سلولدرمانی، مهندسی خدمات و پلتفرمهای سلامت نیازمند قواعد و چارچوبهای جدید هستند.
وی افزود: آغاز بازآفرینی نظام حقوقی سلامت ایران میتواند یکی از ماندگارترین میراثهای یک رئیسجمهور پزشک باشد.
مقابله با مداخلات غیرمجاز و شبهعلم
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین نسبت به گسترش فعالیت افراد فاقد صلاحیت و تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی هشدار داد و گفت: مداخله افراد فاقد صلاحیت، شبهعلم و تبلیغات اغواکننده، بهویژه در فضای مجازی، بازی با جان مردم و آسیب به اعتبار علم پزشکی است.
وی خواستار تدوین و اجرای یک نظام جامع ملی برای پیشگیری و مقابله با مداخلات و تبلیغات غیرمجاز با محوریت وزارت بهداشت و مشارکت همه دستگاههای مسئول شد.
حرکت از استقلال دارویی به قدرت دارویی
رئیسزاده با اشاره به تابآوری صنعت دارویی کشور در سالهای تحریم و محدودیتهای تجاری گفت: در دشوارترین دورههای تحریم، محدودیت تجارت و انتقال منابع مالی و حتی حمله به زیرساختهای سلامت، داروی مردم تأمین شد و این تابآوری حاصل سالها دانش، صنعت و مدیریت دانشمندان و فعالان صنعت دارویی کشور است.
وی ادامه داد: دانشمندان ایرانی در بسیاری از فناوریهای ژندرمانی و سلولدرمانی، دانش را از مرز آزمایشگاه به آستانه صنعت رساندهاند و چالش اصلی در بسیاری از این حوزهها دیگر فقدان علم و تکنیک نیست، بلکه سرمایه است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی پیشنهاد کرد دولت با تضمینهای هوشمندانه و مشوقهای مالی، مسیر امن سرمایهگذاری در این صنایع را فراهم کند و گفت: هدف بعدی ایران نباید فقط استقلال دارویی باشد؛ باید از استقلال دارویی به قدرت دارویی حرکت کنیم.
سلامت دیجیتال نیازمند تقسیم کار ملی است
رئیسزاده حکمرانی سلامت دیجیتال را هم یک ضرورت و هم یک اقتصاد بزرگ آینده دانست و اظهار کرد: این ظرفیت سالها در کشاکش میان دستگاهها، تنظیمگریهای موازی و تصمیمات جزیرهای گرفتار شده است.
وی تأکید کرد: تولیت تخصصی سلامت دیجیتال باید با وزارت بهداشت باشد، البته وزارت بهداشت نیز باید بپذیرد که بخشی از ورود سایر دستگاهها محصول تعلل در تدوین قواعد این حوزه بوده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواستار تعیین و ابلاغ تقسیم کار ملی سلامت دیجیتال، حدود اختیارات دستگاهها و مسئولیت تنظیمگری و تولیت وزارت بهداشت شد.
گردشگری سلامت؛ ظرفیت بزرگی که نباید از دست برود
وی گردشگری سلامت را یکی از بزرگترین ظرفیتهای بالفعلنشده اقتصاد سلامت کشور دانست و گفت: ایران پزشکان توانمند، بیمارستانهای مجهز، مزیت قیمتی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و تقاضای جدی کشورهای منطقه را در اختیار دارد.
رئیسزاده افزود: تعدد متولیان، بلاتکلیفی فرآیندها، نبود چارچوب واحد و اصرار برخی بخشهای دولت بر تصدیگری، این فرصت را در معرض تبدیل شدن به نقطه ضعف قرار داده است.
وی خواستار نهایی و اجرایی شدن چارچوب جامع گردشگری سلامت و تقسیم کار دستگاهها شد و گفت: دولت در گردشگری سلامت باید تنظیمگر و ناظر باشد، نه متصدی میدان اجرا و این حوزه باید به بخش خصوصی توانمند سپرده شود. سازمان نظام پزشکی و اتاق بازرگانی نیز میتوانند در ساماندهی اعتباربخشی و نظارت بر فرآیندها نقش داشته باشند.
پرداخت بهموقع مطالبات مراکز درمانی ضروری است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین استفاده از راهکارهای نوین مالی و فینتک برای حل بخشی از بدهیهای دولت و سازمانهای بیمهگر به حوزه سلامت، اجرای برنامه جامع و بینبخشی برای کاهش تلفات سوانح و مقابله مؤثر با خشونت علیه کادر درمان را خواستار شد.
وی افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را از دیگر مطالبات جامعه پزشکی عنوان کرد و درباره مطالبات معوق مراکز درمانی گفت: پیشنهاد میکنم مدت تأخیر در پرداخت مطالبات، به صورت رسمی یکی از شاخصهای ارزیابی بیمههای پایه و تکمیلی شود و به شکل شفاف منتشر شود.
رئیسزاده تأکید کرد: بیمهای که حق بیمه را بهموقع دریافت میکند، باید هزینه درمان مردم را نیز بهموقع پرداخت کند.
اجرای پزشک خانواده با شتابزدگی همراه نشود
وی در پایان با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت پیشگیری و کاهش هزینههای درمان گفت: کشور باید هزینه حفظ سلامت مردم را بپردازد، نه فقط هزینه درمان بیماری آنان را.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی، پزشک خانواده و نظام ارجاع را از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف دانست و ضمن حمایت از اصل این تحول، تصریح کرد: انتظار داریم دولت با توجه به اهمیت این برنامه، از شتابزدگی در اجرا و تمایل مدیران به ارائه گزارشهای خبری بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم پرهیز کند و اجرای آن با دقت و برنامهریزی انجام شود.
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