33 هزار میلیارد ریال پروژه از گلستان در چین ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح چهارشنبه در جمع مدیران اقتصادی استان، جذب سرمایه‎گذار خارجی به گلستان را مستلزم آماده‎سازی زیرساخت‎ها عنوان کرد.

وی با بیان ‎اینکه غرفه کشور ایران در چین برتر شده است، یادآور شد: در بین 70 کشور دنیا که آمریکا هم جزو آن بود، کشور ایران حائز رتبه برتر شد و 50 درصد غرفه کشورمان متعلق به استان گلستان بوده است.

وی اذعان داشت: حدود 20 تا 30 مذاکره رو در رو در این سفر صورت گرفته که نتیجه آن به زودی اعلام می‎شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: البته ما با انجام یک حرکت اینچنینی انتظار نداریم که حجم عظیمی از سرمایه وارد گلستان شود، اما طبق برآوردها این گونه بوده که از کل سفر چین برای ایران 500 میلیون تومان رقابت داشته باشیم.

غلامی گفت: با تلاش‎های صورت گرفته در مرکز خدمات سرمایه‎گذاری و ستاد سازمان سرمایه‎گذاری که آمار رسمی کشور است گلستان توانسته 22 رتبه در نهاد‎سازی سرمایه‎گذاری صعود پیدا کند.

وی تصریح کرد: استان گلستان برای اینکه حرکت رو‎ به‎ رشدی داشته باشد همه مدیران بسیج شده اند که نتیجه آن 4 هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه‎گذاری بوده که اکنون پیش روی ما است.