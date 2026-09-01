به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از ۶ باب انبار نگهداری کالاهای اساسی ظهر امروز سه شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار خوزستان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.
این اقدام در راستای تقویت زیرساختهای لجستیکی و تضمین امنیت غذایی صورت گرفت که گام مهمی در جهت ارتقای ظرفیتهای ذخیرهسازی و تسهیل فرآیند توزیع کالا در استان خوزستان محسوب میشود.
این انبارها با هدف کاهش گرههای لجستیکی در بنادر و جلوگیری از تجمع کالاهای اساسی در مسیرهای ترانزیتی ساخته شدهاند. وجود این زیرساختها میتواند علاوه بر کاهش هزینههای انبارداری، سرعت جابهجایی کالا از بنادر به سمت نقاط مصرف را به طور چشمگیری افزایش دهد.
نظر شما